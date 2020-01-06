快幫胡迪一起整理房間！「玩具總動員滿天飛」關卡設計超用心的三消遊戲（iPhone, Android）

《玩具總動員》是許多大小朋友都喜歡的動畫片裡頭的玩具們都被賦予了生命而且都有鮮明、可愛的個性，

相信每個角色都有一群死忠的愛好者吧！如果你很喜歡這部動畫片那麼「玩具總動員滿天飛」這款遊戲肯定會讓你愛不釋手！

它是一款很容易上手的三消遊戲裡頭充滿著《玩具總動員》片中的場景與各個角色關卡的設計更是用心絕對會讓人童心大爆發！遊戲的主場景就在主角安弟的房間裡安弟去參加牛仔營不在家的這段期間玩具們把房間搞得大亂因此胡迪警長就要帶領大家一起整理房間囉！

關卡地圖就在這混亂的房間裡展開順著一條彩帶滾動帶出了一關又一關但中途總會被雜亂的物品阻擋需依靠玩家過關斬將一步步幫玩具們將亂放的物品歸位進而將房間回復到原本的模樣。

而主遊戲的玩法就是常見的三消模式將三個以上相同形狀的方塊湊在一起就能消除四個以上的方塊一起消除的話就能生成特殊道具幫助玩家更容易過關哦！每個關卡都有過關目標在遊戲中胡迪會為我們詳盡的說明不用擔心該怎麼玩哦！所以喜歡《玩具總動員》的朋友玩就對啦～

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

遊戲畫面：

第一次進入時會問一下年齡接著就直接進入場景 1 安弟的房間。

 

遊戲裡胡迪會適時的為玩家進行教學只要有新功能、新玩法出現時都會有說明。

 

接著就會進入遊戲劇情啦！玩具們為了打發時把安弟的房間搞得一團亂快幫他們一起整理吧！

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最後更新：01-06, 2020 下午 12:12

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