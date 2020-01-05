Background Image Generator 可無限延伸的無接縫背景圖產生器，超多材質、紋路可選用！

在做網站設計時若不想讓整體看起來太過平淡空白通常可以加入一些背景圖來增加視覺上的變化，

但這些背景圖又不能太過奪目才不會搶走了網站主體的光采選用色彩沒那麼強烈紋理材質為主的背景會是不錯的選擇。

本篇就要介紹給大家一個免費的線上背景圖產生器 ——「Background Image Generator」可透過幾個簡單項目自製符合使用需求的無接縫背景圖。你可以自訂顏色、挑選紋理材質、嘗試各種不同的混合模式還可調整圖案的強度或是將紋理放至 2 倍大……等每做任一項的調整就能直接在網頁上即時預覽效果最後可直接將背景圖下載為 PNG 檔使用。

背景圖調整的自由度很高網站收錄了非常多不同的紋理材質圖樣與圖案混合模式即使選用相同的顏色、紋理經由不同人之手所調配出來的背景圖感覺也會完全的不同哦！重點是操作非常簡單任何人都能輕鬆使用。

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網站名稱： Background Image Generator

Background Image Generator 網站網址：http://bg.siteorigin.com/

網站畫面：

開啟網站後就可以使用左側的各項欄位進行設定包含背景顏色、紋理材質、混合模式、圖案強度、雜訊、反轉、放大。任何的調整都能立即在右側直接預覽效果。

調整到滿意的程度後就可以點擊下方的「Download Background Image」將圖片儲存下來。

不過要注意一下圖檔儲存下來後檔名的部份有些問題需將檔名前後的「’」去除才會顯示正常的 PNG 檔。去除時會跳出警示點擊「是」即可。