「Controls for Youtube」可自訂秒數快轉或倒退的 YouTube 影片控制器（Google Chrome 擴充套件）

在 YouTube 上看影片時如果想要快轉跳過一些片段或是想要倒退看一下剛剛漏掉的部份都要用滑鼠去拖拉下方的進度條，

但是那個秒數總是很難掌握很容易倒退得太前面或拉得太後面在那邊拖來拉去的有夠麻煩。

如果你使用的是 Google Chrome 瀏覽器就可以來裝一下「Controls for Youtube」這個擴充套件它可以讓我們透過鍵盤的組合鍵輕鬆控制影片的播放進度預設可快轉、倒退 3 秒或 15 秒甚至還開放使用者自訂秒數以便更貼近每個人的使用需求。

除此之外也可以用鍵盤來快速返回片頭或移動到片尾也可以立即靜音或暫停播放如果還是比較偏愛使用滑鼠來操作程式也可在 YouTube 影片播放器上加入快轉、倒退的功能按鍵用滑鼠點擊就能控制讓你觀看影片的體驗更加自由唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Controls for Youtube

Controls for Youtube 軟體版本： 1.27

1.27 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 57.83KiB

57.83KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載頁面點擊右上角的「加到 Chrome」將程式完成安裝。

第2步 之後開啟任何的 YouTube 影片就可以在播放器下方看到 4 個快轉、倒退按鈕點擊就能快速調整囉！（內嵌在其它網站中的 YouTube 影片也適用）

第3步 如果想用鍵盤來控制或是調整秒數的話可在網址右側點擊程式圖標進入「選項」來設定。

第4步 在設定列表中上半部可修改快轉、倒退的秒數並可選擇是否要顯示功能按鈕在播放器上。下半部則列了所有的功能組合鍵想利用鍵盤控制的話就可在這邊進行了解唷！