讓春節祝福更生動有趣！「大福新年祝福賀卡」超多動態賀卡主題、熱鬧新年音樂！（iPhone, iPad）

鼠年到～十二生肖都輪了一圈了呢！春節不免俗的一樣也要向親朋好友、上司同事、重要客戶來個科技拜年每年是不是都只傳個文字短訊加上應景貼圖就了事了呢？今年就利用「大福新年祝福賀卡」來讓打開電子賀卡的人印象深刻吧！

「大福新年祝福賀卡」是一款非常能夠營造過節氣氛的動態賀卡製作工具有 12 款春節主題模板設計可選擇外，

還有非常多的應景圖片可隨機套用如果想更個人化一些就可以將模板中的圖片改為自己拍攝的照片無論是全家福、個人獨照、家裡的小寶貝、毛小孩……都很適合哦！

在賀卡下方可自由輸入一些祝福的話語如果沒有 idea程式也有內建上千條的節日祝福語供你選擇、參考不過得注意的是這些內建的文字內容皆是簡體中文若祝賀的對象是台灣人需自行修改為繁體中文與調整用語會比較洽當。最後再從 11 首新年音樂中挑選一首喜歡的就能一鍵保存為動態賀卡了。

實際的效果可參考下方的影片看起來是不是很熱鬧、很吸睛呢？

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 大福新年祝福賀卡

大福新年祝福賀卡 軟體語言： 簡體中文, 繁體中文, 英語

簡體中文, 繁體中文, 英語 開發人員： shasha yu

shasha yu 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 部份功能必須連接網路使用

部份功能必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「大福新年祝福賀卡」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作方式：

開啟程式後就可以看到程式預設的賀卡組合點擊「切換主題」可選擇其它的版面設計版面中間的圖片之後都可以做更換哦！

點擊賀卡右下角的按鈕即可更換其它的應景圖片。