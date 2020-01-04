越玩越飽腹的「三明治！」疊疊樂遊戲，有超多新食材等你來解鎖！（iPhone, Android）

「三明治！」是一款蠻可愛的小遊戲玩法並不難甚至可以說根本沒有挑戰性，

但還是獲得了許多玩家的青睞很大的原因是因為裡頭的吐司麵包以及各種食材的畫風看起來就是很舒壓尤其搭配三明治製作完成後一口一口吃掉的超真實音效讓玩家就彷彿真的吃了它對減肥中的人來說似乎真有那麼點滿足感呢！

遊戲開始時會將兩片吐司與一些食材相連擺放玩家需用滑動的方式將它們一一疊起唯一需注意的就是吐司必須上下夾住所有的食材而中間的食材想怎麼擺都可以沒有順序之分完美的疊完就能過關囉！

每回過關可獲得一些金幣獎勵並可累積進度條當進度條滿載時可看廣告影片來解鎖一款新的食材或也可以在存了足夠的金幣後到食材庫中隨機解鎖如此一來三明治中可以夾入的食材就越來越多元化了！

在遊戲中也有機會可以收集到「鑰匙」集滿 3 把就可以開啟寶箱大多都可以額外獲得金幣幸運的話也可能獲得新的食材哦！而金幣除了可以用來解鎖新食材外也可以到城鎮中蓋食物小屋這些小屋可定時產出金幣這樣距離完封食材的日子就更近了喜歡這類簡單、可愛小遊戲的朋友可以下載來玩玩看不過最好是離線玩不然廣告是蠻干擾的哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 三明治！

三明治！ 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Popcore Games

Popcore Games 官方網站： https://popcore.com/games

https://popcore.com/games 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.1 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後點擊即可進入關卡順著小手的指示滑動就能將起司片疊到吐司上。

再將另一片的吐司蓋上來就完成一個三明治了。完成後可點擊把它吃掉！

吃完後就過關了可累積進度條之後可看廣告解鎖影子裡的食材。點擊「Collect」進入下一關。

食材的數量隨著關卡的進行將會越來越多不過真的不難全部都要疊到就對了還有記得吐司必須在最上層與最下層哦！

小手教學會一直到 Level 5Level 6 之後才是由玩家自己來完成。如果有不小心疊錯的地方可點擊下方的「Undo」返回上一步也可以點擊左上角的「箭頭」重新開始。

有時候三明治裡會藏著一把小鑰匙在吃的時候會發現！（老闆！！你們家的三明治為什麼有異物！我要客訴啊！）集滿 3 把就可以開寶箱囉！可獲得金額不等的金幣或新食材。

當金幣存夠時可到左上角的「食材庫」裡隨機解鎖新食材。

之後也可以「小鎮」上建置食物小屋可定時產出金幣還可透過升級建築提高產值哦！