「象限清單」讓你更有效率的完成待辦事項！（iPhone, iPad）

艾森豪威爾法則又稱為十字法則或四象限法則可以協助使用將待辦事項依輕重緩急程度來進行分類進而讓工作、生活更有效率的一種時間管理方式。相信很多人都有聽過，

但不一定實際執行過如果想嘗試看看有個方便使用的工具也是很重要的！

「象限清單」就是一款遵循四象限工作法的待辦事項 App介面簡單好操作開啟程式就能清楚看到畫面被切分為四個區塊包含重要而緊急、重要但不緊急、緊急但不重要以及既不緊急也不重要接著只要將手頭上的待辨事項依這四個分類填入就能清楚的知道應該先完成哪些事項哪些應該制定計劃、哪些可以交待他人協助而哪些事項可以待有空時再來處理。

完成的事項可標示已完成並會自動劃上刪除線當事項的類別需要更動時也可以很方便的進行搬移不需再重新輸入唷！不過程式的介面語言為簡體中文沒有修改語言的選項在意的朋友就請自行考量囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 象限清單

象限清單 軟體語言： 簡體中文

簡體中文 開發人員： Jiafu Zhang

Jiafu Zhang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「象限清單」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式就能看到畫面分為四個區塊點擊「區塊標題」再點擊「＋」即可新增事項。

第2步 輸入事項後按下「添加」就可以在列表中查看到。

第3步 完成的事項可在上方點一下標示「已完成」。

第4步 若有需要搬移位置在事項上點擊再按下「轉移到…」就可以選擇要移動的分類囉！

第5步 如果已完成的事項不需顯示可點擊右上角的「隱藏已完成」這樣所有劃上刪除線的項目就都會消失但點入分類列表還是可以看到的。