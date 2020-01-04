「Avengethem」只要三步驟就可以把自己變成超級英雄！

相信每個人小時候都曾經想過如果自己能夠擁有與眾不同的超能力該有多好無論是隔空取物、瞬間移動、隱形、穿牆，

甚至希望自己能夠鋤強扶弱像超人一樣擁有拯救全世界的能力不過絕大多數終究只能是個夢想而已。

而漫威電影的出現卻滿足了許多影迷心中的那一個超級英雄夢雖然我們無法真的成為像電影中的那些超級英雄但「Avengethem」這個網站可以讓我們過過變成超級英雄的癮哦！

只需要三個步驟首先選擇想要成為的超級英雄動圖；再來選張照片最好是正面解析度好一點的大頭照上傳後網站會進行分析並製作 3D 頭像；最後就能看到自己的臉出現在所選擇的動圖之中。完成後可下載 GIF 檔也可以儲存為 MP4 影片檔方便上傳 IG 限時動態或也可複製專屬網址來分享唷！喜歡超級英雄的朋友可以來試試看。

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使用方法：

第1步 開啟網站後先從首頁中選擇想要製作的超級英雄動圖。

 

第2步 接著點擊中間的紅色按鈕從電腦中選取欲使用的照片。

 

第3步 上傳照片後需等待一下程式分析建置 3D 頭像。

 

第4步 待成品出爐後就可以預覽效果選擇儲存 GIF 圖檔或影片檔也可直接複製連結分享。

 

最後更新：01-04, 2020 上午 11:22

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