舒壓小工具「Remedy8」用 無限點擊 與 冥想音樂 釋放你的壓力！（iPhone, iPad）

雖然令人期待的春節即將到來但在那之前還有許多會讓人焦慮、心煩的事情要面對例如投票、搶車票、準備紅包，

再想到還得面對親戚長輩們的過份關心整個人都快要不好了起來這個時候就需要像「Remedy8」這樣優雅小巧的舒壓工具來適時的幫大家鬆一下啦！

它提供有 8 種不同的舒壓工具包含壓力按鈕、泡泡、按鍵、電燈開關……當然還有經典的指尖陀螺可以選擇無論選擇哪一款要做的就是不停的點擊目標就是將能量條補滿然後再不停的補滿它不是遊戲所以沒有什麼難度透過無限點擊的動作配上微妙的震動回饋再搭上療癒的冥想音樂短時間內就能幫助使用者釋放累積的焦慮感與壓力。

程式可免費下載開放其中 2 款舒壓工具可自由使用其餘的則可透過觀看廣告來單次解鎖另外還有 4 款的背景主題可選用不過一樣也只有前 2 項可免費試用每個主題除了場景動畫、配色不同外搭配的音樂也不相同下回感到焦慮、壓力爆棚又沒地方紓解時不妨來嘗試看看讓腦袋暫時放空一下也很不錯哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Remedy8 – Don’t Stress. Press.

Remedy8 – Don’t Stress. Press. 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Jin Lee

Jin Lee 官方網站： https://www.remedy8.app/

https://www.remedy8.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.2 以上

iOS 11.2 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Remedy8」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 點擊「Get Started」進入即可從「Tools」中選取想要使用的舒壓工具若選用有「鎖頭」的項目可連網看廣告後單次解鎖免費使用。

第2步 選擇舒壓工具後就可以開始點點點、點點點、點點點點點點邊點擊上方的能量條就會逐漸的被補滿然後清空、再補滿搭配著冥想音樂漸漸你的壓力就能被釋放囉！

第3步 在「Themes」裡有 4 款的主題可選用配樂與動畫都不同。

第4步 「Stats」中會記錄使用者每天、每個時段使用程式的狀況有助於了解自己的情緒變化哦！