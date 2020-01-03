伸出手指狗狗們就會奔向你！「Play with Dogs」超療癒的小遊戲（iPhone, Android）

「Play with Dogs」是一款喜愛狗狗的朋友一定要玩的超療癒可愛小遊戲因為不需準備零食點心也不用大聲呼喚，

只需要伸出一根手指頭就能享受被狗狗熱烈歡迎的感覺哦！

它可以算是養成遊戲的一種在遊戲中有著各式各樣不同的狗狗牠們平常都會在螢幕外四處遊盪不過偶爾會被玩家準備的食物、飲水給吸引過來但就算出現也只會在邊緣徘徊唯有當你將手指放上時牠們才會開心的奔向你（的手指頭）並滿足的留下金幣有的甚至還會將自己的狗寶寶留下來請你照顧。

收集足夠的金幣可以購買更高等級的食物與飲水然後就能吸引到更多不同的新狗狗不過這些新來的狗狗並不是那麼容易討好當你的手指魅力不足時牠們是不會為你停留的這時就必須玩點小遊戲來提升手指的魅力值囉！

在小遊戲中爭取高分就能幫你的手指升級同時也可以為參與其中的狗狗們升等被升等的狗狗將來留下的金幣就會越來越多哦！看到這兒還記得前面曾提到的狗寶寶嗎？這些小毛頭其實也是玩家獲得金幣的來源之一牠們會被養在一個小房間中只要定時去逗逗牠們就能收集到金幣了。

遊戲中共有 50 種不同的狗狗雖然畫風讓牠們看起來與真實的狗狗有點差異但可愛的程度與暖心的效果還是蠻不錯的唷！喜歡狗狗卻不能真的養的話就來玩個遊戲過過癮吧！喜歡貓咪的朋友可以玩這款同系列的「Play with Cats」。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Play with Dogs

Play with Dogs 軟體語言： 日文,英文

日文,英文 開發人員： KAZUYA KAMIOKA

KAZUYA KAMIOKA 官方網站： https://kazuyakamioka.com/app/pc/zh

https://kazuyakamioka.com/app/pc/zh 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的一開始有非常詳（ㄖㄨㄥˇ）細（ㄔㄤˊ）的教學說明可以一步步看下去～但如果沒耐心的可以直接看本文的說明哦！

狗狗平常是不會出現在畫面上的只有在被食物引誘過來時會在邊緣上徘徊當你把手指放在下方的圓圈中時狗狗們才會一湧而上。當牠們感到滿足時就會留下金幣離開。

點擊金幣即可收集當有足夠的金幣時就可以用來升級食物在上方有三種食物可以吸引狗狗包含肉、蔬菜與飲水點入即可用金幣來購買等級較高的品項囉！

當放上不同的食物就有機會吸引到新品種的狗狗但牠們也許不會一下就被你收服因為你的手指對牠們來說魅力還不夠呢！

想要提升魅力就到「MiniGame」用罐罐玩個小遊戲裡面共有 3 種不同的難度隨玩家手指等級的提升才會陸續解鎖那麼就從最簡單的開始玩吧！

點擊「START」用一個罐罐玩一場遊戲簡單難度只有兩個賽道當前方出現障礙時就要點擊讓狗狗跳起閃避。

如果狗狗不小心碰到了尖刺就會失去一顆心當三顆心都用完時遊戲就會結束。

獲得的分數累積達一定程度就會升級手指的魅力而當魅力提升時新的狗狗就會感到滿足而被你馴服囉！

而狗狗除了會留下金幣外有時也會把自己的狗寶寶留下收集後牠們會被放到「Puppy Room」裡偶爾記得過來點點牠們也可以獲得金幣獎勵。

在「Shop」裡可以用金幣來升級一些限制像是小遊戲裡的生命值、罐頭的上限……等。

「Collection/Menu」可查看目前已收集到的狗狗種類。完成「To-Do List」中的任務就可以獲得額外的獎勵唷！