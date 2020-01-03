讓靜態照片也能開口說！「語音氣球漫畫創作」對話框編輯器（Android）

在漫畫中呈現人物說話的方式就是將文字內容放在一個對話框裡而且隨著語氣、情緒、運用的狀況不同，

對話框也發展出了各種不同的表現方式讓讀者即使透過靜態的畫面也能感受到不同的情緒變化。

而這個表現方式也同樣可以運用到照片之中如果你想讓照片裡的人事物開口說話的話可以利用「語音氣球漫畫創作」這款對話框編輯器來做到。

初次使用時也許會覺得操作介面不夠直覺美觀但了解後其實很簡單哦！首先挑選想要加入對話框的照片接著就能選擇想要使用的對話框造型程式提供數十款可選擇無論想要表現平和的對話、激動的情緒還是單純的內心 OS 都可以找到適合的對話框來套用。

加入後可視整體畫面的需求水平翻轉對話框讓它的小尾巴能夠配合人物的方向做調整也可以旋轉角度、縮放大小以做更適切的位置安排。另外文字的部份與對話框是分開編輯的文字需另外新增可變換文字的顏色並有 6 種英文字體可選用文字同樣可自由調整大小與角度讓其能與對話框完美的結合。

繼續閱讀

一張照片可加入多個對話框與文字內容所以想讓照片中的人事物進行對話也是可以的哦！最後就可以將編輯完成的照片漫畫儲存到相簿中或是進行分享囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 語音氣球漫畫創作

語音氣球漫畫創作 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Palmera Labs

Palmera Labs 官方網站： http://palmeralabs.com/

http://palmeralabs.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「語音氣球漫畫創作」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 選擇拍照或由相簿選取照片。

第2步 接著點擊「＋」就能選取想要的對話框。對話框的類型蠻多元的可選擇適合照片情境的造型。