「Memetan Clocks Widget」超逗趣的桌面時鐘小工具（Android）

如果你喜歡瀏覽 LINE 的貼圖小舖也許就曾經看過 ippo moriyama 所推出的一系列「Memetan」貼圖它的主角是一個穿身黃色連身裝的小嬰兒，

嘴巴裡不時都含著一只藍色奶嘴雖然操著日語不過無論動作、表情都超生動可愛的若你之前不認識它也沒關係因為本篇要介紹的「Memetan Clocks Widget」就是以其為主題的桌面時鐘小工具喜歡可愛、逗趣事物的朋友千萬別錯過了唷！

「Memetan Clocks Widget」所提供的時鐘類型是有指針的圓形鐘包含了 36 款不同的鐘面圖案設計不過一開始只會開放 2 款讓使用者選用其餘的就得在程式中透過玩扭蛋來隨機取得而除了有不同的鐘面可替換使用外還有 42 款的桌布能讓使用者隨意搭配但同樣得透過扭蛋才能陸續解鎖囉！

扭蛋遊戲可連續扭 4 次之後就需等待時間回補才能再次使用有時也會抽到廣告不過個人覺得抽中鐘面或桌布的機率還蠻高的一天換個一款應該是沒問題哦！有興趣的朋友可以試試。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Memetan Clocks Widget

Memetan Clocks Widget 軟體語言： 英文

英文 開發人員： peso.apps.pub.arts

peso.apps.pub.arts 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Memetan Clocks Widget」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式可在下方的「Capsule Toy」看到 4 顆星代表有 4 次扭蛋的機會初次點擊有簡單的說明贏的話可抽到新的設計輸的話就會看到一個廣告。

第2步 點入「Clock」就可以看到目前擁有的鐘面設計點選喜歡的圖案後就可以準備把它加到桌面囉！

第3步 在手機桌面長按點入「Widgets」在清單中找到「Memetan Clocks」它有兩種尺寸可選擇點選後就可以任意擺放在手機桌面的任何位置了。（注意：每款手機的小工具設置方式可能略有不同）（如何新增桌面小工具：可參考此篇）

第4步 在程式中選用其它的鐘面小工具也會同步更新。

第5步 在程式中點入「Wallpaper」可看到附加的桌布一樣可在扭蛋遊戲中陸續解鎖使用。點擊右側的灰色按鈕即可設定為桌布。