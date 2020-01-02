Telegram 手機版+電腦版下載+繁體中文化（Win, Mac, Android, iPhone）

Telegram 是一套類似 LINE 的即時傳訊軟體一樣提供文字傳訊與語音通話等功能支援手機/平板/電腦等全部平臺，

可任意下載、免費使用。

跟 LINE 不一樣的是Telegram 的貼圖免費、而且東西一大堆下載不完沒有包山包海的一堆垃圾 APP 整合在一起也沒有多到煩死人的廣告干擾… 操作上則更加簡潔、好用。

且重要的是Telegram 一樣也提供 Group（群組）跟 Channel（頻道）等功能：

● Group 群組：多對多聊天單一群組人數可達20萬人。可傳 1.5GB 大小的檔案提供更人性化的管理設定可透過 API 提供各類聊天機器人或即時服務。 ● Channel 頻道：類似 LINE@ 的一對多的廣播模式（粉絲人數無上限）可讓廠商、網紅、部落客經營自己的粉絲。提供私密頻道（邀請制）與公開頻道免費使用。

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為什麼越來越多人棄用 LINE、改用 Telegram？一是訊息安全性二是沒有煩死人的廣告與死要錢的諸多限制最重要的還是貴死人的 LINE@ 在進一步調漲費用後大家終於忍不住紛紛轉往 Telegram更加彈性自由且貼心好用的 Group 與 Channel 還是比較有吸引力。

一樣是發訊息穩定、無限制而且還免費豈不更好？

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Telegram Messenger

Telegram Messenger 軟體版本： 1.9.3 (Win)

1.9.3 (Win) 軟體語言： 英文版+繁體中文化

英文版+繁體中文化 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 20.6 MB

20.6 MB 系統支援： Windows, macOS, Linux, Android, iOS, WP 手機

Windows, macOS, Linux, Android, iOS, WP 手機 官方網站： Telegram

Telegram 軟體下載： Download 下載

切換 Telegram 成繁體中文、簡體中文界面的方法：

❶ 在手機或電腦中開啟中文化連結：Tele_zh_TW

❷ 點選「繁體中文」再按「CHANGE」即可安裝完成並切換成繁體中文/簡體界面。

完成後整個操作界面就變成中文的啦~ 手機版也是一樣。