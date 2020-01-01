規律存錢的好方法！「星期存錢挑戰賽」存旅費、買禮物、存下人生的第一桶金！（Android）

新的一年已經展開不知道大家是否都已立下了新希望、新目標了呢？如果你的目標是需要資金來達成的在這新的開始，

不妨選擇一個可以幫助自己規律存錢的好方法讓目標可以順利的完成！

而提到規律存錢腦海中應該都會閃現 365 存錢法或是 52 週存錢法都是可以幫助自己定時存錢的好方法而本篇要介紹的「星期存錢挑戰賽」也是一個新的選擇它的實行方式比較單純只要先設定一個起始基數例如 100 元接著星期一時存 100 元星期二就存 200 元以此類推星期日時就要存下 700 元下個星期一則再回到 100 元即是以星期做為倍數的存錢方式。

如此執行一週就可以存下 2800 元當然如果覺得這樣負擔太重就可以降低基數的金額然後拉長存款累積的時間一樣可以達到期望的存款金額哦！使用者可以自訂存款的週期例如不想每天存也可以改成每週存一次或每月存一次設定後程式就會自動幫你計算出每回該存入的金額囉！

當目標設定完成剩下的就是誠實、認真的努力去執行最後就能迎來最甜美的果實啦～無論是想要存旅遊基金或是幫自己買個禮物甚至利用這個方法也能為自己存下第一桶金唷！最後就祝福各位新年的新希望在這一年可以全都實現一起加油哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 星期存錢挑戰賽

星期存錢挑戰賽 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： linuxfce

linuxfce 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「星期存錢挑戰賽」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 點擊「開始挑戰」可以看一下簡介後點擊右上角「>>」進入下一步。

第2步 設定你的存錢目標名稱點擊右上角「>>」再設定基數預設是 100 元可依自己的狀況來做調整。

第3步 接著輸入起始日期、存錢的週期、回數下方就會幫你計算共可存到多少的金額。點擊右上角「>>」可設定提醒時間（不過測試時提醒功能似乎不能正常運作）。

第4步 最後就是最重要的實際執行囉！在指定的日期存入指定的金額後就可以打勾完成每回存錢時下方都會提供一句名言激勵使用者最下方也會顯示目前已存入的總金額。