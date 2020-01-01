釣魚不稀奇，但你釣過立方魚嗎？來「釣方塊」享受獨特的釣魚樂趣！（iPhone, Android）

釣魚算是蠻佛系的休閒活動可以鍛鍊耐性、陶冶性情在河邊或海邊釣魚還能順便聽著大自然提供的環境音達到舒緩壓力、放鬆情緒的作用，

真是一舉多得。不過想釣魚可不是隨時隨地想釣就能釣還得準備一些釣具、魚餌、了解潮汐的變化、尋找適合的釣點……等可是一門學問呢！

如果想隨時享受釣魚的樂趣可以來玩看看這款「釣方塊」遊戲雖然裡頭的魚每一隻都像是吞下了魔術方塊全都長得方方正正不過可都頑強的很想要把牠們釣起來一定要懂得欲擒故縱如果只一昧的將釣魚線拉得死緊它可是會直接斷給你看的哦！

適時的放鬆再適時的拉緊當魚兒們疲乏時自然就能成功的把牠們釣起來了。所釣起的魚可以先放置在水族箱中讓牠們長成 MAX 等級再賣掉的話就能賺到更多的錢不過水族箱的容量有限如果沒有空間的話也只能先做出取捨囉！

遊戲設計了許多的釣場隨著玩家等級的提升將會陸續開放賺到錢後也別忘了幫自己的裝備升級才能提高釣到高級魚獲的機會唷！喜歡釣魚的朋友一起來試試「釣方塊」吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 釣方塊

釣方塊 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： MOBIRIX

MOBIRIX 官方網站： https://www.mobirix.com/

https://www.mobirix.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲中有提供蠻詳細的玩法教學跟著教學走就可以學會怎麼釣方塊囉！

拖拉下方的魚鉤在畫面上方就會出現測量儀在指標移動到「綠色範圍」或更精準的在「白線」位置時鬆手就可以提高釣到好魚的機會並可獲得更多的經驗值。

拋出釣桿後待顯示「Hook」代表魚已上勾需在 3 秒內下拉魚鉤。

在拖拉魚鉤時得注意上方的能量條不能太過用力或放鬆讓能量條觸碰到兩端都會造成魚脫逃需適時放鬆、適時緊拉這部份就要考驗各位的釣魚經驗囉！