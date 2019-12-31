「Visheo Greetings」3 步驟快速自製動態新年賀卡（iPhone, Android）

終於新的一年即將到來無論是要熱血衝跨年活動還是待在家裡溫暖的過總是都得用賀卡、貼圖跟親朋好友祝賀一番，

如果想在一堆貼圖、貼文中更加顯眼可以利用「Visheo Greetings」來自製一個特別的動態新年賀卡！

它只需要簡單的 3 步驟就能快速製作首先從程式內建的圖庫中選擇一張賀卡封面再從自己的相簿選取想要放入的照片最後再親自錄製一段祝賀的短片程式就會自動幫你加上音樂組合成一部完整的賀年影片唷！

程式所搭配的配樂如果不喜歡還可以再手動更換其它的音樂製作完成的賀年影片會自動上傳至雲端可下載影片檔再分享出去也可取用賀卡的專屬連結直接分享就更加方便了。

而程式中除了新年賀卡主題外還有其它各種大大小小的節日主題可以選用像是週年紀念、情人節、感謝卡、道歉卡、父親節、母親節……等當然免費版本會有一些選用上的限制只有標示 Free 字樣的才能免費使用但每一主題都有多款的封面可以選擇已經相當不錯提供給想自製賀卡的朋友參考囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Visheo Greetings

Visheo Greetings 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Oleksandr Makhtin

Oleksandr Makhtin 官方網站： https://visheo.com/

https://visheo.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次進入程式有簡單的介紹點擊「Next」再點擊「Create visheo」即可進入主程式畫面。

第2步 正式使用前可選擇以 Facebook 或 Google 帳號登入或點擊下方的「Start without registration」以訪客身份進入。接著就能選擇想要製作的賀卡主題有標示「Free」的才能免費使用。

第3步 我們要使用的「New Year」新年賀卡在列表最下方最右側的位置點入就可以 3 步驟快速製作。點擊「Ok, got it」。

第4步 選取想要使用的封面目前程式尚未更新 2020 年的賀卡封面但後面有一些沒有標示年份的就沒有使用上的問題。接著點擊「Choose Cover Art」。

第5步 接下來點擊「Add Photos」選擇想要加入的照片再按下「Proceed with x Photos」。如果不想加入照片也可以點擊右上角的「Skip」跳過此步驟。

第6步 點擊「Record Video」準備錄製賀年短片。

第7步 錄製完畢還可以簡單的剪輯或重拍。接著點擊「Proceed to Preview」預覽整個影片的效果。

第8步 程式會自動套用配樂如果想更換可點入「Music」中選用其它的音樂。最後點擊「Save your Visheo」。

第9步 訪客身份進入的話此時會跳出邀請登入的畫面點擊左上角的箭頭返回即可影片會自動上傳至雲端完成後就能下載影片或複製專屬連結進行分享囉！