「Tile Snap」翻轉瓷磚配對消除遊戲（iPhone, iPad）

「Tile Snap」是一款瓷磚配對消除遊戲透過滑動翻轉瓷磚配對相同花色 3 塊以上即可消除，

雖然開發者有提到它玩起來肯定比看起來還難但老實說一路玩到了 12 大關還真沒遇到什麼過不去的關卡有些微有挑戰性大多都能三兩下輕鬆過唷！

遊戲關卡共有 50 個大關卡每個大關卡中都還包含 6 小關無論是背景還是瓷磚的花色都相當繽紛多彩不過不需擔心眼花的問題關卡中所運用的瓷磚花色皆壁壘分明很容易辨別的。

所有的瓷磚基本上都是相連的但在翻轉時必須小心判斷避免造成有瓷磚被孤立的狀況發生因為被孤立的瓷磚是絕對無法被消除的此時就需返回上一步甚至重頭開始重新思考解題的方向囉！

如果真的卡關程式也有提供 3 次的免費提示可以使用會帶著玩家一步步的解開謎題你也可以在中途中斷提示靠自己完成剩下的謎題哦！算是一款可以輕鬆玩的休閒小品遊戲有興趣的朋友可以一起來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tile Snap

Tile Snap 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ian MacLarty

Ian MacLarty 官方網站： http://ianmaclarty.com/tilesnap/

http://ianmaclarty.com/tilesnap/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tile Snap」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

遊戲一開始有簡單的教學滑動欲翻轉的瓷磚讓相同花色的瓷磚配對 3 個以上即可消除。

完全消除即可過關接下來的關卡瓷磚會越來越多用不同的排列組合來提高難度。

完成 6 小關後就能解鎖下一個大關卡。每個關卡的背景底色都不同運用的瓷磚花色也更多元。

如果發現走錯了步可以使用下方的返回箭頭無限回到上步。

若遇到解不開的謎題可點擊左上角的「電燈泡」取得提示有 3 次免費提示的機會小手會帶著玩家一步步解謎如果剩下的瓷磚想靠自己解開的話就可點擊左上角的「Stop showing hint」停止提示唷！