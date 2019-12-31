天冷時，就讓「Relaxing Fireplaces」用超真實的動態壁爐、ASMR 音效暖暖你的心！（Android）

今年雖然是個暖冬但加減還是有來幾個冷氣團讓大家感受一下冬天的氣息怕冷的朋友除了多加件衣外，

也可以把「Relaxing Fireplaces」這個虛擬壁爐下載到手機中透過視覺與聽覺的加強發揮想像力就能溫暖你的心唷！

「Relaxing Fireplaces」是一款超真實動態虛擬壁爐 App可以瞬間把手機、平板變成一個小壁爐提供 4 款不同的壁爐火堆造型看著熊熊烈火燃燒著木材劈啪作響就覺得周圍的溫度溫暖了起來而且除了木材燃燒的聲音外程式還有提供包含風聲、蟲嗚、家庭、海攤、雨聲、河流、森林……等 10 種環境音效可搭配使用整個氣氛營造的更加濃烈。

它很適合在睡前使用將房間的燈光調暗後只留下螢幕上的小壁爐光源搭配上超真實的音效感覺就像在溫暖的壁爐旁休息還能設定想要的播放時間在時間到時就會自動關閉程式不小心睡著了也不需擔心手機電量的問題有興趣的朋友可以嘗試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Relaxing Fireplaces 浪漫的壁爐

Relaxing Fireplaces 浪漫的壁爐 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Relaxing Moments

Relaxing Moments 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Relaxing Fireplaces」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式即可看到 4 款不同造型的壁爐。

第2步 選擇一款壁爐點入就能看到彷彿真有一個壁爐在手機中還能不時聽到木材燃燒的劈啪聲響。

第3步 點擊一下畫面可喚出功能按鈕可加入環境音效與設定播放時間。

第4步 音效共有 10 款可選用但每次只能選用 1 種無法混合使用。

第5步 播放時間以「分鐘」為單位輸入完畢按下「OK」即開始倒數計時時間結束後就會自動關閉程式。