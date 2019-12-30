TouchMemo 可分頁管理的移動式便利貼（iPhone, iPad）

「TouchMemo」是一款分頁式便利貼 App在程式中你可以只利用單個分頁就能達到管理不同類別便利貼的目的因為每一張便利貼都能依需求移動拖放到畫面中的任何位置，

例如你可以將重要的事項放置在左上角的空間不那麼急的則可放在右下角的位置；或是把公事放在上半部把私事放在下半部……等全都可以按照你的喜好來做安排。

如果你的待辦事項很多、工作生活中的各種想法都想往裡頭丟的話就可以新增多個不同的分頁來幫筆記們做出更清楚的區隔無論要查看或管理都會更加容易。分頁的背景有內建全空白、網格、四格、八格這 4 款可選用若喜歡更有變化程式也支援使用自己的照片來當做背景圖唷！

而針對便利貼的部份文字與便利貼的顏色各有 10 種不同的配色可以選用另外還有三種字體大小以及粗體可用來區別內容的重要程度讓你一眼就能從便利貼海中找出最重要的事項或內容。與一般的筆記、To Do List App 相比較「TouchMemo」的可變化性與使用上的自由度都很高提供給有需求的朋友參考囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： TouchMemo

TouchMemo 軟體語言： 日語 法文 簡體中文 繁體中文 英語 韓語

日語 法文 簡體中文 繁體中文 英語 韓語 開發人員： Manshiro Ogikubo

Manshiro Ogikubo 官方網站： https://twitter.com/dot6throom

https://twitter.com/dot6throom 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.3 以上

iOS 11.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「TouchMemo」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 點擊左上角的「便利貼」圖示即可新增筆記備忘錄內容。

第2步 在下方可變換字體與背景的顏色上方則可修改字體大小、粗細。最後點擊鍵盤上右上角的「筆」完成編輯。

第3步 新增的便利貼都可以自由拖曳調整擺放的位置。預設的背景是網格點擊右上角進「設定」就可以修改成其它的背景紋路或是點擊右上角的「資料夾」、「相機」改用照片做為背景。

第4步 如果選用四格背景就可以用來簡單分類不同功能的便利貼但若便利貼實在太多類型也可以在右上角切換為「分頁模式」再點擊上方的「＋」就能新增更多的分頁。

第5步 由上方還可切換為「列表模式」可條列式的瀏覽所有便利貼的內容。

第6步 當有事項完成或是有不需要留下的內容時可點擊上方的「垃圾桶」即可點按便利貼右上角的「x」進行刪除不小心刪掉的便利貼也可以點擊「復原」鍵還原哦！另外所有的分頁都可以透過各種方式分享出去唷！