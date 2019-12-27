「記分牌」可翻頁計分、倒數計時，五款主題任你用！（iPhone, iPad）

在各種比賽的場合都會看到計分板除了比較大型場地可以看到電子式的計分板外其餘大多都是手翻式的比較多，

不過其實只要利用 iPhone 或 iPad 下載「記分牌」App任何大大小小的比賽、競賽都可以將計分的動作電子化唷！

「記分牌」裡共有 5 種款式可選擇其中 3 款只有單純的計分功能1 款有附倒數計時器另 1 款則可記錄場次。每一個計分板都能分別設定兩組隊名點擊就能翻牌計分往下滑動可扣除分數當兩方場地交換時只要向左或右滑動就能變換兩隊在計分板上的位置。

部份的計分板可以手動調整配色可將兩方的配色改為比賽隊伍的代表色這樣查看分數、計分時都可以更加直覺哦！有需要的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 記分牌

記分牌 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Toan Vu

Toan Vu 官方網站： https://soundhouseapps.com/

https://soundhouseapps.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「記分牌」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟即可看到預設的計分板主題點擊下方的隊名即可做修改。支援中文顯示。

第2步 點擊即可翻頁加 1 分如果不小心計錯或是有扣分的狀況只要再下滑即可扣 1 分。左右滑動可交換兩隊的計分位置。

第3步 點擊下方的「齒輪」可進入設定。

第4步 在設定上方可點擊左右箭頭選擇不同的計分板主題。

第5步 點擊「調色盤」就可以修改計分板的配色。

第6步 附加倒數計時器的計分板使用前需先於「TIMER」設定需要的時間並於比賽開始點擊「START」即會開始倒數時間結束時會有響鈴通知。