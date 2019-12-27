[限時免費] 「Time Talker」會講話的定時報時器，幫助你停止拖延！（iPhone, iPad）

懶隋、拖延可以說是大多數人的通病明明一件事認真做的話可以很快完成，

卻經常東拖西拖的看一下朋友的貼文、滑一下手機、看看被按了幾個讚、甚至點開一個 YouTube 影片一看十幾二十分鐘就消失了如果有個聲音可以定時的提醒我們會不會讓效率更高一些？

「Time Talker」就是一個這樣貼心的提醒工具它能在每 30 分鐘或整點時刻出聲來提醒你定時的將你的思緒拉回現實告訴你時間又過去了半小時或一小時把你可能放空、拖延的時間有效的縮短。

它的提醒聲音可以選擇男聲或女聲如果不需要人聲報時也可以從 9 種悅耳的鈴聲中做選擇這些鈴聲可以適時的提醒又不會太過顯著的讓使用者受到打擾如果只希望在工作時間接收提醒就可在程式中自定勿擾時段。完成設定後程式就會自動依排程執行操作超簡單經常神遊的朋友可以參考看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Time Talker

Time Talker 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Taslim Sohel

Taslim Sohel 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Time Talker」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 安裝後開啟就會自動啟用報時功能在「Speak in every」可選擇要 30 分鐘或 1 小時報時一次。

第2步 如果希望下班後或休息時間停止報時可開啟「Stop bothering at」並於「Between」設定勿擾時段。

第3步 最後選擇想要的提醒音效有男聲、女聲不需要人聲報時的話就可以選用其它鈴聲。