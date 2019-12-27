放假不要攤在沙發上！用「Face in the Hole」跟家人朋友一起動一動！（iPhone, iPad）

平日辛苦工作、努力念書很多人放假時就只想攤在沙發上放空、滑手機、看電視、追劇這次來點不同的吧！把屁股離開那張椅子，

跟家人朋友一起用「Face in the Hole」活動活動增進一下情感吧！

「Face in the Hole」是一款多人遊戲在遊戲開始前需先將手機固定放在有些距離的位置讓鏡頭至少可以拍攝到兩位玩家且你們也能清楚看到螢幕畫面的程度接著就準備接受挑戰囉！

其包含 4 款不同的遊戲內容但都需要使用到玩家的頭來當做武器當鏡頭偵測到玩家的頭像後就會自動分為藍隊與紅隊第一款遊戲是要用頭上的聖誕樹收集自己這一隊的聖誕老人看誰收集的數量多就獲勝。

每回合結束後都可以再回顧剛剛的一些精采畫面並可將畫面上傳分享給其他的朋友一起欣賞唷！其它還有乒乓球對打、獨角獸收集雲以及恐龍餵食秀 3 款遊戲可以玩都是很簡單而且玩起來可能會有些愚蠢的小遊戲但跟大家一起玩就是會很促咪哦！下回放假時不妨來玩看看吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Face in the Hole

Face in the Hole 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Michael Watts

Michael Watts 官方網站： https://www.faceinthehole.app/

https://www.faceinthehole.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Face in the Hole」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲時會有簡單的介紹首先你得找個夥伴然後將手機放在一個適當的位置。要能讓前鏡頭拍攝到玩家而玩家也能清楚看到螢幕畫面的距離。

接著要一起玩的人就可以站在鏡頭前讓遊戲自動分隊。

分好隊後遊戲就會自動開始囉！每個人的頭上都會有個武器第一款遊戲是聖誕樹要用樹去戳與自己同色的聖誕老人就能得 1 分最後分數高的一方獲勝。

遊戲結束後還會抓幾個精采的片段製作成動圖可以方便玩家上傳分享。點擊右上角的「x」就可以選擇「Rematch」再來一場或是「Next level」玩下一個不同的遊戲。

乒乓球、獨角獸或是餵恐龍都挺有趣的不過要玩什麼遊戲是無法直接選擇的只能挑戰一款後再選擇下一個遊戲有點可惜。