[限時免費]「IncrediBooth」四款復古影片拍貼機一次擁有！（iPhone, iPad）

拍貼機在許多人的年輕歲月中佔據很重要的一環跟三五好友一起在狹小的空間中擺出各種有趣的表情或不符合人體工學的姿勢為自己留下不少年少輕狂的記憶。現在要找到拍貼機可就不容易了，

但我們可以在手機裡下載「IncrediBooth」這款 App 來回味一下哦！

「IncrediBooth」是一款影片拍貼機除了可以保存靜態的四連拍照片外也可以儲存一部約 10 秒鐘的動態影片能保留更多拍照當下的歡樂氣氛。程式提供四款不同風格的拍貼機每台都獨特的濾鏡效果不過其中一款必須有兩人以上一起入鏡才能選用。（替邊緣人 QQ）

拍照後可選擇影片要儲存的尺寸比例、是否需循環播放以及照片要存成比較特別的條狀或是便於分享的四格圖。另外要特別說明的是使用 iPhone 6s 以上的機型可保存動態照片較舊的型號就只能輸出靜態照片了。對拍貼有興趣的朋友可以趁限時免費下載來玩玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： IncrediBooth

IncrediBooth 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Hipstamatic, LLC

Hipstamatic, LLC 官方網站： http://hipstamatic.com/incredibooth/

http://hipstamatic.com/incredibooth/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「IncrediBooth」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用程式需先給予一些必要的權限跟著程式的引導一步步開啟即可。

第2步 接著就可以進入拍攝畫面左右滑動可切換不同的拍貼機台最後一款是需有兩人以上同時入鏡才可使用的。選用後在畫面上並看不出拍攝的效果不過無須擔心因為拍攝後還是有機會可以切換的唷！