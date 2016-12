2014/12/17 更新: Audio Recorder for Free 軟體版本更新至 v14.4.2。

Audio Recorder for Free是一個免費的電腦錄音程式,它可以直接將電腦音效卡中發出的聲音錄下來,儲存成MP3、WMV或WMA等格式的音樂檔。只要是可以從電腦音效卡發出的聲音都可以錄音下來,譬如說網路廣播、接到電腦的麥克風、CD、DVD音樂、電腦音效、連接到電腦的手機、電話通話內容…等等,操作介面相當簡單,不用作任何設定就可以直接使用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱: Audio Recorder for Free

軟體版本: 14.4.2

軟體語言: 英文

軟體性質: 免費軟體

檔案大小: 11.7 MB

系統支援: Windows 98/2000/XP/2003/Vista/Windows 7/8

官方網站: http://www.audio-tool.net/

http://www.audio-tool.net/ 軟體下載: 按這裡 (注意!請下載免安裝版,官方網站的版本會被塞一堆廣告、綁架首頁)

一、如何錄音?

第1步 下載並安裝好Audio Recorder for Free軟體之後,開啟軟體主視窗,如果你的電腦有安裝多個音效來源的話,可以先在「Recording Device」選擇你要錄音的裝置,一般都是選「立體聲混音」這類的裝置,也就是你的音效卡。

另外請記得在「Volume」的地方調整一下錄音的音量,不要設定為0,也不要設定太高,音量太高可能會導致錄下來的音效會有破音的狀況。

第2步 要開始錄音的話,請按一下面板上的紅色〔●〕按鈕,接著請在視窗中填入錄音檔的名稱,並在「Files are saved here:」欄位中選擇錄音檔的儲存位置,最後再按下〔OK〕按鈕即可開始錄音。

第3步 在錄音時左邊的視窗會顯示「Recording!」字樣,如果有接收到聲音的話,左邊的兩個長條的圖示也會高高低低的不斷跳動。

錄音完要停止的話,請按一下白色的〔■〕按鈕,即可完成錄音工作。請在按一下右邊的〔View Files〕即可開啟錄好的音樂檔。

二、調整錄音檔的輸出格式或錄音品質

第1步 如果要調整錄音檔的輸出格式或錄音品質的話,請按一下面板中的〔Settings〕圖示。

第2步 在「General Settings」設定頁面中我們可以在「Output File Type」中自行選擇要儲存成哪種格式,一般設定為「MP3 File」即可。

第3步 另外,我們也可以在「Output Format Settings」頁面中設定錄音檔的聲音品質,把橫桿拉到最右邊靠近「High Quliaty, Large Size」的地方,表示錄音品質越好。全部設定好之後,再按下〔OK〕按鈕即可。