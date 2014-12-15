2014/12/17 更新： Audio Recorder for Free 軟體版本更新至 v14.4.2。
Audio Recorder for Free是一個免費的電腦錄音程式，它可以直接將電腦音效卡中發出的聲音錄下來，儲存成MP3、WMV或WMA等格式的音樂檔。只要是可以從電腦音效卡發出的聲音都可以錄音下來，譬如說網路廣播、接到電腦的麥克風、CD、DVD音樂、電腦音效、連接到電腦的手機、電話通話內容…等等，操作介面相當簡單，不用作任何設定就可以直接使用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Audio Recorder for Free
- 軟體版本：14.4.2
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：11.7 MB
- 系統支援：Windows 98/2000/XP/2003/Vista/Windows 7/8
- 官方網站：http://www.audio-tool.net/
- 軟體下載：按這裡 （注意！請下載免安裝版，官方網站的版本會被塞一堆廣告、綁架首頁）
一、如何錄音？
第1步 下載並安裝好Audio Recorder for Free軟體之後，開啟軟體主視窗，如果你的電腦有安裝多個音效來源的話，可以先在「Recording Device」選擇你要錄音的裝置，一般都是選「立體聲混音」這類的裝置，也就是你的音效卡。
另外請記得在「Volume」的地方調整一下錄音的音量，不要設定為0，也不要設定太高，音量太高可能會導致錄下來的音效會有破音的狀況。
第2步 要開始錄音的話，請按一下面板上的紅色〔●〕按鈕，接著請在視窗中填入錄音檔的名稱，並在「Files are saved here:」欄位中選擇錄音檔的儲存位置，最後再按下〔OK〕按鈕即可開始錄音。
第3步 在錄音時左邊的視窗會顯示「Recording!」字樣，如果有接收到聲音的話，左邊的兩個長條的圖示也會高高低低的不斷跳動。
錄音完要停止的話，請按一下白色的〔■〕按鈕，即可完成錄音工作。請在按一下右邊的〔View Files〕即可開啟錄好的音樂檔。
二、調整錄音檔的輸出格式或錄音品質
第1步 如果要調整錄音檔的輸出格式或錄音品質的話，請按一下面板中的〔Settings〕圖示。
第2步 在「General Settings」設定頁面中我們可以在「Output File Type」中自行選擇要儲存成哪種格式，一般設定為「MP3 File」即可。
第3步 另外，我們也可以在「Output Format Settings」頁面中設定錄音檔的聲音品質，把橫桿拉到最右邊靠近「High Quliaty, Large Size」的地方，表示錄音品質越好。全部設定好之後，再按下〔OK〕按鈕即可。
延伸閱讀：
我的是W10 之前是用很久了 到現在換新電腦之後 他說類別登錄 之後每案錄取都會出現類別登錄 就沒辦法錄取了 有辦法給我登錄檔嗎 不然我愛的歌 都沒辦法用了
那麼他們應該得到更好的選擇。
Application Error
Error opening audio device for input Bad device ID
pop as below:
Application error
error opening audio device for input bad device ID
您好 我電腦剛灌好 使用這一套 出現 類別未登錄(免安裝版) 請問如何解決呢
剛剛灌了官方版 只要他問非AUDIO RECORDER的軟體都拒絕就好了 這樣就只有安裝AUDIO RECOREDER
FUCK 有病毒
重灌狂人不可信
哀
這軟體很久沒久更新了，最初的時候啥都沒有，後來大概軟體開發商要賺錢，在之後的版本嵌入了一堆廣告跟首頁綁架之類的推廣軟體，就變成你認為的病毒了。
v14.4.2 之後的版本我另外上傳了免安裝版，要用的話請用免安裝版。
Discuz! Database Error
開不了
請問安裝後按下設置會出現以下畫面
http://imgur.com/ajWm4zF
然後錄起來的音音質超級差
應該怎麼辦才好?
應該是音質沒有調好
但是設置按下去就會變成如圖樣 應該要怎麼設定才好呢?
另外 貴網站下載的會綁架網頁我是在別處下載的(電腦重灌前是可以使用的突然就不能用了
第一次在版大這裡下載程式這麼慘的，網頁被綁架就算了，還送了一大堆的程式給我(不知道是什麼)缷除了四五個程式，網頁也正常了，還是不放心，於是就啟動了系統還原！下載的網友小心一點，早看留言就不下載了！！
這軟體很久沒久更新了，最初的時候其實很乾淨的，不知道哪時候軟體開發商發神經自己加入一堆廣告，搞死人…
v14.4.2 之後的版本我另外上傳了免安裝版，要用的話請用免安裝版。