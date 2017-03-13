2017/3/13 更新：軟體版本更新至 v2.6.13.938 最新版，並提供 Mac OS X 版本。
如果你常常需要開啟FTP站上傳或下載檔案，可卻一直覺得常用的FTP傳輸軟體不是很方便好用的話，有沒有什麼更簡單的方法呢？
以下介紹NetDrive這網站可以幫我們將FTP站拉到「我的電腦」視窗裡面，把網路上的儲存空間變成一個磁碟機，每次如果要開FTP站上傳或下載檔案的話，只要開啟這個磁碟機就可以輕輕鬆鬆用滑鼠左鍵拖拉、傳輸檔案。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：NetDrive
- 軟體版本：2.6.13.9.8
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費版 （非商業使用）
- 檔案大小：62.4 MB
- 系統支援：Windows, Mac OS X
- 官方網站：http://www.netdrive.net/
- 軟體下載：按這裡
NetDrive主要功能：
- 將遠端的FTP儲存空間掛載在我們的電腦中
- 支援滑鼠點選、拖、拉的方式下載或上傳檔案，就像使用檔案總管一樣簡單
- 可直接從FTP磁碟機中執行檔案、檢視文件或圖片（不用先下載到電腦中）
- 可在電腦開機時自動執行、登入FTP並掛載成磁碟機
- 提供SDK與OEM授權，請再與開發公司聯繫。
使用方法：
第1步 將NetDrive軟體下載回來並安裝好之後，開啟NetDrive主程式，預設會內建許多公開的FTP站台讓我們測試，如果你想新增自己的FTP站的話，請按一下〔New Site〕按鈕。
第2步 接著請在「Site name」填上這個FTP站台的名稱（隨便名稱都可以），「Site IP or URL」請填上FTP站的IP位址或網址，「Port」一般保留21或依照實際狀況設定。
接著請記得要在「Drive」下拉選單中點選一個可使用的磁碟機代號，設定好磁碟機代號後才能在「我的電腦」視窗中看到這個新的磁碟機。
第3步 接著請在「Account」填入FTP帳號、「Password」填入登入密碼，如果你希望開機之後自動連上FTP站的話，請記得勾選「Automatic login when system starts」這個選項，最後再按一下〔Connect〕即可設定完成並自動開啟FTP站台。
附註：按了〔Advanced〕按鈕之後，還有一些進階的FTP設定，如果有需要可以另外再調整。
第4步 如圖，當我們再開啟「我的電腦」視窗後，我們可以看到多出一個代號為「K」的磁碟機，直接按兩下滑鼠左鍵開啟該磁碟機。
第5步 開啟之後便可馬上看到FTP站裡面的檔案跟資料夾，我們可以直接用滑鼠拖拉檔案下載檔案到電腦、或上傳到FTP，操作時就像在自己的電腦中使用檔案總管一樣簡單。
這軟體只要設定一次，日後就可以一直用下去。雖然操作時還是會稍微鈍鈍的（因為網路連線速度較慢），但對於不清楚太多FTP相關知識卻又非得使用FTP上傳、下載檔案的人來說，這種設計真的會讓不熟此類操作的人方便很多。
延伸閱讀：
windows檔案總管本身就可使用ftp當磁碟機啊！
不需要再灌其他軟體增加系統負擔！
請參考：
http://blog.xuite.net/yh96301/blog/39596533-Windows+7%E8%A8%AD%E5%AE%9AFTP%E9%80%A3%E7%B7%9A%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E7%A3%81%E7%A2%9F%E6%A9%9F
已更新至 1.3.2.0 版了 !
原本打算安裝來直接編輯線上網頁
可是經過網路實在慢的可以…刪了
真的很直覺
只是有在用FTP的人 程度上應該都會用FTP軟體吧
這個軟體超好用，幫朋友裝完後發現一個問題，重開機後會出現(使用倉頡輸入法)，"A15.TBL檔案開啟錯誤,輸入法無法使用"，需重新把「a15.tbl、a234.tbl、acode.tbl、chajei.ime 」COPY至 c:/windows/system32下，倉頡輸入法才可使用，但重開機後又出現一樣狀況，目前移除Netdrive後好像正常了，是有沖到？
請問這個有沒有改進 Windows內建的"連線網路磁碟機" ?
內建的當然也可以達到直覺式瀏覽 滑鼠拖拉等基本功能
只是內建的網路磁碟機存在的問題是:
1.開機如果FTP端沒有回應或關機 會造成本地開機延遲很久
2.如果檔案傳輸或任何延遲 可能造成整個檔案總管當掉
3.資料夾內容更新不同步
那如果要提供檔案給人家下載，要怎麼給路徑(網址)?
請問有人跟我遇到一樣的問題嗎?
我有時後讀取掃描的檔案常常會自動跑到我設的FTP導致資料亂傳
我有看過不是我存錯而是好像會自動上傳~
這樣很困擾呢!
這套軟體超好用的,
ftp的新用途是可以拿來當虛擬硬碟
比起windows內建的檔案總管
好用多了!
想請教一下關於填入的IP或URL
是網站申請的還是隨便填入?
為什麼我不管是填什麼都顯示無法登入….
我用HINET申請的好像成功了~~
但想請教 如果拿這個磁碟機當作系統暫存檔的存放位置可以嗎?
還有當作虛擬記憶體的設置空間也能行得通嗎?
目前正使用中 應該不會造成系統錯亂吧?
網路的延遲會讓系統當機，此類網路磁碟機的傳輸率絕比不上本機磁碟，就算你是學網也是一樣！
這東西最大的用途就是當作遠端檔案伺服器_A_
例如有些同步軟體不能支援網芳同步的, 套這個就能用了
以往使用FTP都要把影片完全抓下來才能播放, 用這套就能邊下載邊看了, 只不過現階段種花家用網路的10M/2M, 上傳速度頂多讓你看看的碼率不會太高的rmvb吧XD