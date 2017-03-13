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NetDrive v2.6.13 把 FTP 站拉到「我的電腦」變成磁碟機(Win & Mac)

2017/3/13 更新：軟體版本更新至 v2.6.13.938 最新版，並提供 Mac OS X 版本。

如果你常常需要開啟FTP站上傳或下載檔案，可卻一直覺得常用的FTP傳輸軟體不是很方便好用的話，有沒有什麼更簡單的方法呢？

以下介紹NetDrive這網站可以幫我們將FTP站拉到「我的電腦」視窗裡面，把網路上的儲存空間變成一個磁碟機，每次如果要開FTP站上傳或下載檔案的話，只要開啟這個磁碟機就可以輕輕鬆鬆用滑鼠左鍵拖拉、傳輸檔案。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：NetDrive
  • 軟體版本：2.6.13.9.8
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費版 （非商業使用）
  • 檔案大小：62.4 MB
  • 系統支援：Windows, Mac OS X
  • 官方網站：http://www.netdrive.net/
  • 軟體下載：按這裡

 

NetDrive主要功能：

  • 將遠端的FTP儲存空間掛載在我們的電腦中
  • 支援滑鼠點選、拖、拉的方式下載或上傳檔案，就像使用檔案總管一樣簡單
  • 可直接從FTP磁碟機中執行檔案、檢視文件或圖片（不用先下載到電腦中）
  • 可在電腦開機時自動執行、登入FTP並掛載成磁碟機
  • 提供SDK與OEM授權，請再與開發公司聯繫。

使用方法：

第1步  將NetDrive軟體下載回來並安裝好之後，開啟NetDrive主程式，預設會內建許多公開的FTP站台讓我們測試，如果你想新增自己的FTP站的話，請按一下〔New Site〕按鈕。

1-NetDrive 把FTP站拉到「我的電腦」變成磁碟機

 

第2步  接著請在「Site name」填上這個FTP站台的名稱（隨便名稱都可以），「Site IP or URL」請填上FTP站的IP位址或網址，「Port」一般保留21或依照實際狀況設定。

接著請記得要在「Drive」下拉選單中點選一個可使用的磁碟機代號，設定好磁碟機代號後才能在「我的電腦」視窗中看到這個新的磁碟機。

2-NetDrive 把FTP站拉到「我的電腦」變成磁碟機

 

第3步  接著請在「Account」填入FTP帳號、「Password」填入登入密碼，如果你希望開機之後自動連上FTP站的話，請記得勾選「Automatic login when system starts」這個選項，最後再按一下〔Connect〕即可設定完成並自動開啟FTP站台。

3-NetDrive 把FTP站拉到「我的電腦」變成磁碟機

 

附註：按了〔Advanced〕按鈕之後，還有一些進階的FTP設定，如果有需要可以另外再調整。

FTP進階設定

 

 

第4步  如圖，當我們再開啟「我的電腦」視窗後，我們可以看到多出一個代號為「K」的磁碟機，直接按兩下滑鼠左鍵開啟該磁碟機。

4-NetDrive 把FTP站拉到「我的電腦」變成磁碟機

 

第5步  開啟之後便可馬上看到FTP站裡面的檔案跟資料夾，我們可以直接用滑鼠拖拉檔案下載檔案到電腦、或上傳到FTP，操作時就像在自己的電腦中使用檔案總管一樣簡單。

5-NetDrive 把FTP站拉到「我的電腦」變成磁碟機

 

這軟體只要設定一次，日後就可以一直用下去。雖然操作時還是會稍微鈍鈍的（因為網路連線速度較慢），但對於不清楚太多FTP相關知識卻又非得使用FTP上傳、下載檔案的人來說，這種設計真的會讓不熟此類操作的人方便很多。

延伸閱讀：

  1. FileZilla v3.2.0 免費FTP傳檔軟體（繁體中文版）
  2. SyncBack 自動備份、FTP、遠端備份電腦裡的重要檔案
  3. 如何用 FileZilla Server 架FTP站？ （FTP伺服器）
  4. 免打帳號、密碼，用IE或Firefox快速登入FTP網站
  5. FireUploader 批次上傳Flickr照片、YouTube影片（類FTP介面）

 

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  1. 實驗者 說道：
    02-20, 2014 at 上午 9:07.46

    windows檔案總管本身就可使用ftp當磁碟機啊！
    不需要再灌其他軟體增加系統負擔！
    請參考：
    http://blog.xuite.net/yh96301/blog/39596533-Windows+7%E8%A8%AD%E5%AE%9AFTP%E9%80%A3%E7%B7%9A%E7%B6%B2%E8%B7%AF%E7%A3%81%E7%A2%9F%E6%A9%9F

    回覆
  2. raymond703 說道：
    11-08, 2012 at 下午 1:20.39

    已更新至 1.3.2.0 版了 !

    回覆
  3. 白蟻 說道：
    03-16, 2011 at 上午 1:16.10

    原本打算安裝來直接編輯線上網頁
    可是經過網路實在慢的可以…刪了

    真的很直覺
    只是有在用FTP的人 程度上應該都會用FTP軟體吧

    回覆
  4. 小可 說道：
    02-05, 2010 at 下午 12:03.07

    這個軟體超好用，幫朋友裝完後發現一個問題，重開機後會出現(使用倉頡輸入法)，"A15.TBL檔案開啟錯誤,輸入法無法使用"，需重新把「a15.tbl、a234.tbl、acode.tbl、chajei.ime 」COPY至 c:/windows/system32下，倉頡輸入法才可使用，但重開機後又出現一樣狀況，目前移除Netdrive後好像正常了，是有沖到？

    回覆
  5. WizNeo 說道：
    08-06, 2009 at 上午 10:04.49

    請問這個有沒有改進 Windows內建的"連線網路磁碟機" ?
    內建的當然也可以達到直覺式瀏覽 滑鼠拖拉等基本功能

    只是內建的網路磁碟機存在的問題是:
    1.開機如果FTP端沒有回應或關機 會造成本地開機延遲很久
    2.如果檔案傳輸或任何延遲 可能造成整個檔案總管當掉
    3.資料夾內容更新不同步

    回覆
  6. viv 說道：
    08-04, 2009 at 上午 10:24.26

    那如果要提供檔案給人家下載，要怎麼給路徑(網址)?

    回覆
  7. 路人甲 說道：
    08-01, 2009 at 下午 12:11.20

    請問有人跟我遇到一樣的問題嗎?
    我有時後讀取掃描的檔案常常會自動跑到我設的FTP導致資料亂傳
    我有看過不是我存錯而是好像會自動上傳~
    這樣很困擾呢!

    回覆
  8. 妹妹貓在馬尼拉 說道：
    07-29, 2009 at 上午 11:49.54

    這套軟體超好用的,
    ftp的新用途是可以拿來當虛擬硬碟

    比起windows內建的檔案總管
    好用多了!

    回覆
  9. AYUG 說道：
    07-28, 2009 at 下午 9:30.41

    想請教一下關於填入的IP或URL
    是網站申請的還是隨便填入?
    為什麼我不管是填什麼都顯示無法登入….

    回覆
    • AYUG 說道：
      07-29, 2009 at 上午 7:34.24

      我用HINET申請的好像成功了~~
      但想請教 如果拿這個磁碟機當作系統暫存檔的存放位置可以嗎?
      還有當作虛擬記憶體的設置空間也能行得通嗎?

      目前正使用中 應該不會造成系統錯亂吧?

      回覆
      • SAGE 說道：
        12-17, 2009 at 上午 1:28.21

        網路的延遲會讓系統當機，此類網路磁碟機的傳輸率絕比不上本機磁碟，就算你是學網也是一樣！

  10. CHCOOBOO 說道：
    07-28, 2009 at 上午 7:34.53

    這東西最大的用途就是當作遠端檔案伺服器_A_
    例如有些同步軟體不能支援網芳同步的, 套這個就能用了
    以往使用FTP都要把影片完全抓下來才能播放, 用這套就能邊下載邊看了, 只不過現階段種花家用網路的10M/2M, 上傳速度頂多讓你看看的碼率不會太高的rmvb吧XD

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