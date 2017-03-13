2017/3/13 更新：軟體版本更新至 v2.6.13.938 最新版，並提供 Mac OS X 版本。

如果你常常需要開啟FTP站上傳或下載檔案，可卻一直覺得常用的FTP傳輸軟體不是很方便好用的話，有沒有什麼更簡單的方法呢？

以下介紹NetDrive這網站可以幫我們將FTP站拉到「我的電腦」視窗裡面，把網路上的儲存空間變成一個磁碟機，每次如果要開FTP站上傳或下載檔案的話，只要開啟這個磁碟機就可以輕輕鬆鬆用滑鼠左鍵拖拉、傳輸檔案。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： NetDrive

NetDrive 軟體版本： 2.6.13.9.8

2.6.13.9.8 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費版 （非商業使用）

免費版 （非商業使用） 檔案大小： 62.4 MB

62.4 MB 系統支援： Windows, Mac OS X

Windows, Mac OS X 官方網站：http://www.netdrive.net/

軟體下載： 按這裡

NetDrive主要功能： 將遠端的FTP儲存空間掛載在我們的電腦中

支援滑鼠點選、拖、拉的方式下載或上傳檔案，就像使用檔案總管一樣簡單

可直接從FTP磁碟機中執行檔案、檢視文件或圖片（不用先下載到電腦中）

可在電腦開機時自動執行、登入FTP並掛載成磁碟機

提供SDK與OEM授權，請再與開發公司聯繫。

使用方法：

第1步 將NetDrive軟體下載回來並安裝好之後，開啟NetDrive主程式，預設會內建許多公開的FTP站台讓我們測試，如果你想新增自己的FTP站的話，請按一下〔New Site〕按鈕。

第2步 接著請在「Site name」填上這個FTP站台的名稱（隨便名稱都可以），「Site IP or URL」請填上FTP站的IP位址或網址，「Port」一般保留21或依照實際狀況設定。

接著請記得要在「Drive」下拉選單中點選一個可使用的磁碟機代號，設定好磁碟機代號後才能在「我的電腦」視窗中看到這個新的磁碟機。

第3步 接著請在「Account」填入FTP帳號、「Password」填入登入密碼，如果你希望開機之後自動連上FTP站的話，請記得勾選「Automatic login when system starts」這個選項，最後再按一下〔Connect〕即可設定完成並自動開啟FTP站台。

附註：按了〔Advanced〕按鈕之後，還有一些進階的FTP設定，如果有需要可以另外再調整。

第4步 如圖，當我們再開啟「我的電腦」視窗後，我們可以看到多出一個代號為「K」的磁碟機，直接按兩下滑鼠左鍵開啟該磁碟機。

第5步 開啟之後便可馬上看到FTP站裡面的檔案跟資料夾，我們可以直接用滑鼠拖拉檔案下載檔案到電腦、或上傳到FTP，操作時就像在自己的電腦中使用檔案總管一樣簡單。

這軟體只要設定一次，日後就可以一直用下去。雖然操作時還是會稍微鈍鈍的（因為網路連線速度較慢），但對於不清楚太多FTP相關知識卻又非得使用FTP上傳、下載檔案的人來說，這種設計真的會讓不熟此類操作的人方便很多。