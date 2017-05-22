2017/522 更新：AVG 2017 免費防毒軟體版本更新至 v17.4.3014 最新版。
知名的免費防毒軟體 AVG Anti-Virus 最近推出了最新版本，這次的改版把介面風格再次做了些微調，在軟體安裝步驟與操作介面也做了修改與調整，此外再次最佳化軟體運作效率並加強病毒與惡意程式的偵測能力。整體來說，又比先前版本進步了一些些。
AVG是一個來自捷克的防毒軟體公司，目前提供AVG Anti-Virus、AVG Internet Security…等等各式防毒、防駭客軟體。最近由於台灣有廠商引進了AVG的一系列防毒軟體並架設了台灣版的官方網站，AVG在台灣似乎也越來越多人使用。
當然，最重要的是他在完整版的防毒軟體之外還提供了一個 AVG Anti-Virus Free 免費版軟體，重點是這個免費版功能還算滿齊全的，由於AVG在防毒軟體排行榜中還有中上以上的成績，對於使用需求比較單純的使用者來說，應該還算是不錯的選擇。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：AVG Anti-Virus 2017 Free Edition
- 軟體版本：v17.4.3014
- 軟體語言：英文、繁體中文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體，另有付費的完整版
- 檔案大小：3.45 MB (網路安裝檔)
- 系統支援：Windows XP SP3/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32/64 位元）
- 官方網站：http://www.avg.com/
- 軟體下載：按這裡
- AVG Antivirus：可偵測病毒、蠕蟲、特洛伊木馬…等惡意程式。
- AVG Email Scanner：可自動檢測Email收發軟體（如Outlook、The Bat!…等）接收或傳送出去的郵件，避免遭受病毒郵件的攻擊。
- AVG LinkScanner Surf Shield：安裝之後，會自動檢測目前所瀏覽的網頁內容，如果有惡意軟體等安全性問題，會直接阻擋、警告我們。
- E-mail Scanner：可自動檢測Email收發軟體（如Outlook、The Bat!…等）接收或傳送出去的郵件，避免遭受病毒郵件的攻擊。
- AVG Do Not Track：可禁止其他網站蒐集、監控你在網路上的活動，支援 IE、Firefox 與 Google Chrome 等瀏覽器。
- AVG Identity Protection：主動式身分盜用保護，避免重要隱私資訊如信用卡號、Email 或電話號碼..等資訊被竊取。
- Game Mode：當我們直行遊戲或將其他軟體的視窗切換為全螢幕顯示時，會自動啟動遊戲模式，避免其他 AVG 的通知訊息干擾畫面或遊戲的進行。
- 自動更新病毒碼：免費版可設定在每天固定時間點自動更新病毒碼，也可在任意時間手動進行病毒庫版本更新。
使用方法：
第1步 將免費版 AVG 防毒軟體下載回來之後，直接按兩下安裝檔開始安裝，此時請先選擇語言再按「繼續」。
第2步 接下來可選擇提供完整功能但有時間限制的 AVG Internet Security 試用版，或完全免費、僅提供基本保護的 Anti-Virus 免費版，這裡以免費版為例，點選「基本保護」後按「立即安裝」。
第3步 開始下載、安裝…，這步驟會花比較多時間，請耐心等候。
第4步 按「完成」，結束安裝程序。
第5步 裝好之後，會自動開啟 AVG 防毒軟體的主畫面，第一次使用時會自動更新病毒碼，如果有出現其他警告訊息的話可再依照指示處理。
真希望所有的防毒軟體能夠擋下WannaCry…
這個軟體說是免費的`卻是只有兩天試用`又很難卸除`纏的很兇一些檔案還留在C槽`又不敢直接刪除它`怕有後遺症’
官網下載檔案為：http://download.avg.com/filedir/inst/avg_free_stb_pb_2015_5315_free.exe 但是在win10 64 bit並無法安裝, 如果是本網頁的下載檔案則是30天的試用版本
你貼的這網址是舊版的，大概不支援 Win 10.
免費版軟體該從這邊下載：
http://files-download.avg.com/inst/mp/AVG_Antivirus_Free_692.exe
這款防毒八字偏硬,跟comodo不甚相容
郵件防毒也要手動另設才全面
常常主程式更新後會無法開機藍色死當
優點就是開機很快,頭髮翹起來
樓主用的形容詞好好笑xDD
win10組建10586.71下不給安裝…
AVG在win10小版更之後（win 10/11月版）就出現問題，移除重灌也無解，只好試試其他免費防毒軟體了。
不錯的防毒軟體
官網下載鏈結似乎有問題，如果你無法從官方網站下載的話，只要把鏈結改為：http://download.avg.com/filedir/inst/avg_free_stb_pb_2015_5315_free.exe 即可從 AVG 官方網站來下載這款免費防毒軟體。