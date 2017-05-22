2017/522 更新：AVG 2017 免費防毒軟體版本更新至 v17.4.3014 最新版。

知名的免費防毒軟體 AVG Anti-Virus 最近推出了最新版本，這次的改版把介面風格再次做了些微調，在軟體安裝步驟與操作介面也做了修改與調整，此外再次最佳化軟體運作效率並加強病毒與惡意程式的偵測能力。整體來說，又比先前版本進步了一些些。

AVG是一個來自捷克的防毒軟體公司，目前提供AVG Anti-Virus、AVG Internet Security…等等各式防毒、防駭客軟體。最近由於台灣有廠商引進了AVG的一系列防毒軟體並架設了台灣版的官方網站，AVG在台灣似乎也越來越多人使用。

當然，最重要的是他在完整版的防毒軟體之外還提供了一個 AVG Anti-Virus Free 免費版軟體，重點是這個免費版功能還算滿齊全的，由於AVG在防毒軟體排行榜中還有中上以上的成績，對於使用需求比較單純的使用者來說，應該還算是不錯的選擇。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： AVG Anti-Virus 2017 Free Edition

AVG Anti-Virus 2017 Free Edition 軟體版本： v17.4.3014

v17.4.3014 軟體語言： 英文、繁體中文…等多國語言

英文、繁體中文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體，另有付費的完整版

免費軟體，另有付費的完整版 檔案大小： 3.45 MB (網路安裝檔)

3.45 MB (網路安裝檔) 系統支援： Windows XP SP3/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32/64 位元）

Windows XP SP3/Vista/Win7/Win 8/Win 10（32/64 位元） 官方網站： http://www.avg.com/

http://www.avg.com/ 軟體下載： 按這裡

AVG Antivirus： 可偵測病毒、蠕蟲、特洛伊木馬…等惡意程式。

可偵測病毒、蠕蟲、特洛伊木馬…等惡意程式。 AVG Email Scanner： 可自動檢測Email收發軟體（如Outlook、The Bat!…等）接收或傳送出去的郵件，避免遭受病毒郵件的攻擊。

可自動檢測Email收發軟體（如Outlook、The Bat!…等）接收或傳送出去的郵件，避免遭受病毒郵件的攻擊。 AVG LinkScanner Surf Shield： 安裝之後，會自動檢測目前所瀏覽的網頁內容，如果有惡意軟體等安全性問題，會直接阻擋、警告我們。

安裝之後，會自動檢測目前所瀏覽的網頁內容，如果有惡意軟體等安全性問題，會直接阻擋、警告我們。 E-mail Scanner： 可自動檢測Email收發軟體（如Outlook、The Bat!…等）接收或傳送出去的郵件，避免遭受病毒郵件的攻擊。

可自動檢測Email收發軟體（如Outlook、The Bat!…等）接收或傳送出去的郵件，避免遭受病毒郵件的攻擊。 AVG Do Not Track： 可禁止其他網站蒐集、監控你在網路上的活動，支援 IE、Firefox 與 Google Chrome 等瀏覽器。

可禁止其他網站蒐集、監控你在網路上的活動，支援 IE、Firefox 與 Google Chrome 等瀏覽器。 AVG Identity Protection： 主動式身分盜用保護，避免重要隱私資訊如信用卡號、Email 或電話號碼..等資訊被竊取。

主動式身分盜用保護，避免重要隱私資訊如信用卡號、Email 或電話號碼..等資訊被竊取。 Game Mode： 當我們直行遊戲或將其他軟體的視窗切換為全螢幕顯示時，會自動啟動遊戲模式，避免其他 AVG 的通知訊息干擾畫面或遊戲的進行。

當我們直行遊戲或將其他軟體的視窗切換為全螢幕顯示時，會自動啟動遊戲模式，避免其他 AVG 的通知訊息干擾畫面或遊戲的進行。 自動更新病毒碼：免費版可設定在每天固定時間點自動更新病毒碼，也可在任意時間手動進行病毒庫版本更新。

使用方法：

第1步 將免費版 AVG 防毒軟體下載回來之後，直接按兩下安裝檔開始安裝，此時請先選擇語言再按「繼續」。

第2步 接下來可選擇提供完整功能但有時間限制的 AVG Internet Security 試用版，或完全免費、僅提供基本保護的 Anti-Virus 免費版，這裡以免費版為例，點選「基本保護」後按「立即安裝」。

第3步 開始下載、安裝…，這步驟會花比較多時間，請耐心等候。

第4步 按「完成」，結束安裝程序。

第5步 裝好之後，會自動開啟 AVG 防毒軟體的主畫面，第一次使用時會自動更新病毒碼，如果有出現其他警告訊息的話可再依照指示處理。