「Hydropuzzle」很有挑戰性的短篇故事冒險解謎遊戲（iPhone, Android）

喜歡解謎、文字類遊戲的朋友一定要來玩玩看「Hydropuzzle」它是一款用超級英雄故事串起的冒險解謎遊戲，

謎題的設計算是蠻有難度的所以解開答案時成就感會超高非常過癮！

遊戲共分為 7 個章節開發者預計玩家需花費 1~3 個小時才能破關遊戲裡運用到非常多不同的元素包含通訊軟體、社群軟體、美式漫畫……等方式來敘說整個故事的內容在每個章節裡都藏有一個謎題玩家需依靠畫面中提供的線索想辦法找出最後能夠通關的密碼。

有時候答案就近在眼前但因為是全英文介面以中文為母語的我們難免會想得過於複雜如果有遇到解不開的狀況建議可以先關閉遊戲緩一緩思緒下回再打開時也許就會有不同的想法哦！謎題設計所涵蓋的領域蠻廣泛的我個人是需要搭配 Google 輔助才能順利解謎提供給各位參考囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hydropuzzle

Hydropuzzle 軟體語言： 英文

英文 開發人員： SOBSTEL

SOBSTEL 官方網站： https://www.sobstel.org/

https://www.sobstel.org/ 軟體性質： iOS 限時免費中 / Android 為免費軟體

/ Android 為免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Andorid 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Andorid 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的一開頭就用了引人入勝的敘述告訴玩家這是一個真實的故事！點擊下方的按鈕就可以進入第一個章節。

每個章節都會用各種不同的形式來帶出故事內容通訊軟體、社群軟體、漫畫……等想了解故事的話就可以認真的看一下只想解謎的話其實也可以不用看故事因為我玩到了章節 5 都沒發現故事與謎題有相關連的地方。

第一個遇到的謎題是一封被加密的信件玩家需從中找出解開檔案的密碼才能繼續往下走！後面的謎題也都非常有挑戰性喜歡解謎遊戲的朋友一定要來玩看看啊～～～