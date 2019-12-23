一起變身考古學家！「TAP! DIG! MY MUSEUM!」博物館經營遊戲（iPhone, Android）

「考古」對許多人來說都是一件距離很遙遠的事大概就是小時候老師問說未來想要做什麼的時候可能會出現的答案之一。如果你小時候的夢想就是這個，

但卻沒有成真的話可以到「TAP! DIG! MY MUSEUM!」來體驗一下當考古學家的感覺。

它是一款像素風格的博物館經營遊戲玩家在遊戲中受託管理一間廢棄的博物館裡頭空無一物沒有任何的東西可以拿來展覽所以玩家必須自己親自去挖掘各種的恐龍化石一塊一塊的組裝完整的拼湊到博物館參觀的客人就會越來越多累積資金就能更快的擴張展區並到更多不同的地方尋找特殊的恐龍化石。

不過每回外出尋找化石都需要旅費而且能不能找到化石還得看運氣空手而回也是玩家必須承擔的風險但玩家可以透過提升工具的等級、玩家等級來擴大破壞岩石的範圍以及增加挖掘的次數為自己爭取更多找到化石的機會唷！

遊戲玩起來很輕鬆賺取金幣的速度不算太慢真的欠缺資金時還是可以考慮看個廣告讓旅行團來參觀一回就能讓荷包滿滿了不需課金也能玩的很開心哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： TAP! DIG! MY MUSEUM!

TAP! DIG! MY MUSEUM! 軟體語言： 繁體中文, 英文……等

繁體中文, 英文……等 開發人員： oridio

oridio 官方網站： http://www.oridio.jp/

http://www.oridio.jp/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始可以看到這間博物館老舊凌亂不堪玩家要從零開始讓這間博物館再現風華！首先先領取第一筆的資金吧！

接著點擊下方的「化石」再點擊展示台下方的「選單」。

點擊「十宇鎬」就可以看到此趟去挖掘化石需要花費多少資金。點擊「V」即刻出發！

考古的場地佈滿了沙石點擊挖掘把化石都找出來吧！每次的挖掘大多都有兩塊化石可以找。

不過挖掘是有限制次數的次數用盡就會結束這次的考古行動或是將兩塊化石都找到的話也會提早結束行動。

回到博物館時可以看到目前化石的完成進度完成度越高顧客旳滿意度也會越高可以賺到的金幣就越多唷！

當完成一個完整的化石後就可以解開更多的考古地圖。

點擊「＋」可以新增展示台便可以展示更多的化石。不過越後面的展示台需要的費用會越高如果資金不足的話其實也可以先將已完成的化石收進倉庫空出的展示台就能再擺放新的化石。

在主畫面下方可以點入「Lv」即可用金幣升級提高來客數、挖掘次數以及挖掘的範圍。

如果缺錢的時候可以點擊左下角的「禮物盒」看廣告後就可以帶來大量的遊客唷！