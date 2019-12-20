Merry Christmas 有點難又不會太難的超應景聖誕節逃脫遊戲（iPhone, Android）

萬眾期待的叮叮噹聖誕節真的快要來啦！如果沒有準備要參加 Party也沒有人揪要玩交換禮物就下載一個超應景的聖誕節遊戲，

讓自己短暫忘卻這個身為邊緣人的小悲傷吧！（拭淚）

這次要推薦給大家的「逃脫遊戲 Merry Christmas」與上回介紹的「Escape Game: Halloween」皆是由同一個開發商 Jammsworks Inc. 所推出他們所設計的逃脫遊戲品質的相當不錯設計精巧謎題又不會難到讓人失去信心玩起來非常過癮哦！

「逃脫遊戲 Merry Christmas」想當然就是以聖誕節為設計主題在遊戲中滿滿的都是過節的氣氛搭配好聽的聖誕音樂玩起來一點都不孤單了呢！（強忍淚水）遊戲裡的謎題設計的都相當有程度絕對不會讓玩家一眼就看出答案但只要稍加思考就能發現其中的關聯。

如果真的有卡關的狀況發生只要看個廣告就能獲得提示囉！遊戲還有提供筆記本可以使用當線索記不起來時就可以喚出筆記本來幫忙了非常有用呢！完成主線遊戲後還有個捉迷藏的小遊戲只有成功逃出小屋的玩家才能玩唷！快來一起挑戰吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 逃脫遊戲 Merry Christmas

逃脫遊戲 Merry Christmas 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Jammsworks Inc.

Jammsworks Inc. 官方網站： http://jammsworks.com/

http://jammsworks.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊小屋就可以進入遊戲初次開啟會有一些操作的教學說明。總之就是可以四處點尋找謎題與線索有時也可以收集到道具。

使用左右下角的箭頭可切換場景點擊好奇的地方可放大查看再次點擊可再放大關鍵畫面。

接下來就是在場景中四處尋找線索解開一個又一個謎題就能成功逃出了！

在任何的畫面都可以從螢幕右側向左滑動叫出筆記本可在此記錄所發現的線索唷！

如果卡關時可點擊左上角的「MENU」再點入「HINT」就可以看個廣告後取得提示囉！