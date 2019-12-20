Product Camera 拍產品照免攝影棚，拍照立即自動去背！（Android）

想要在網路上賣東西產品照拍的好不好對銷售有絕對的影響力但若事業才剛起步，

沒有預算購置專業的攝影器材其實用手機搭配「Product Camera」就可以拍出不錯的產品照唷！

「Product Camera」是一個專為產品拍攝而生的相機程式在拍照的當下就能立即辨識照片中的主角並利用白色背景直接取代原本的背景還能自動添加邊緣柔化陰影效果不需再經過手動去背、調色……等後製處理拍完照就能直接上傳使用！

不過在拍照時需注意一下選擇的背景越單純、與產品的色差越大程式越容易辨識更能加快拍攝的腳步哦！如果辨識後有些需要調整的地方程式也有提供簡單的選取工具可以快速處理一些比較不完美的地方。

使用起來真的非常方便不需具備專業的攝影知識也不用準備貴桑桑的攝影器材幾乎可完全自動化的進行產品拍攝有需要的朋友可以來嘗試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Product Camera

Product Camera 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Camera51

Camera51 官方網站： https://www.productcamera.com/

https://www.productcamera.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Product Camera」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式將鏡頭對準產品程式就會自動辨識並套用白背、加入柔化與陰影。

第2步 按下快門就可以拍照已拍好的照片會被放置在上方點擊就能進入編輯功能將一些比較不完美的地方處理一下。例如下圖程式將右下的陰影也算在產品照中就可以利用下方的「背景」與「對象」來快速選取劃分。

第3步 用紅色標畫出「背景」區域綠色標出「產品」的部份。

第4步 調整完畢按右下角的「完成」就可以看到結果最後點擊右上角的「保存」就可以勾選想要儲存的產品照按下「將 x 張照片保存到裝置」即可將照片存至相簿中。

第5步 儲存的照片有 3024×3024 這麼大張後續可自由調整尺寸非常好用！