如何一邊工作一邊追劇、看球賽、看總統辯論?快來安裝這個 Google Chrome 外掛,把影片變成「浮動視窗」!

工作就應該專心工作沒錯但是又不想錯過心愛的劇或是難得的總統大選電視辯論該怎麼辦呢?大部份的人都會用瀏覽器開啟線上影片、直播來看瀏覽器視窗喬過來又喬過去,

喬不攏的時候只好干脆放棄用聽的就好其實還有一個可以讓你兩全齊美的方法哦!

只要在 Google Chrome 瀏覽器安裝「Picture in Picture for every website」這個擴充套件就可以盡情的一心二用了!它可以把任何的影片都變成在「浮動視窗」中播放無論你在瀏覽別的網站、在使用繪圖軟體還是在認真的用 Excel 整理資料、用 Word 打報告、做簡報這個浮動視窗都會佔據在螢幕上的某個位置持續播放影片內容。

它支援包含 YouTube、愛奇藝、LINE TV、LiTV、bilibili……等各種類型的影音網站影片開始播放後點擊工具列上的程式小圖標就能立即將影片以子母畫面呈現這個浮動視窗可以任意的拖曳調整位置、縮放大小無論你在電腦上操作任何的畫面都可以一邊追劇、看新聞、看球賽、看任何想看的網路影片囉!

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱: Picture in Picture for every website

Picture in Picture for every website 軟體版本: 0.0.5

0.0.5 軟體性質: 免費軟體

免費軟體 檔案大小: 205KiB

205KiB 系統支援: 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件(下載 Google Chrome)

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件(下載 Google Chrome) 軟體下載 :用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法:

第1步 開啟下載網站後點擊「加到 Chrome」將程式安裝完成。

第2步 安裝後就可以在右上角的工具列上看到程式的小圖示當開啟有影片的網頁時點擊該按鈕影片就會自動縮小到右下角的浮動視窗中。

第3步 接著無論你在操作任何的畫面影片都會持續在小視窗中播放不用再怕錯過精彩的鏡頭啦!

第4步 將滑鼠移至視窗左上角變成雙向箭頭時可拖曳縮放視窗大小視窗的位置也可任意擺放。視窗上也有簡單的播放控制器可以使用。