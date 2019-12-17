草圖風格正流行！快用「Insta Square」現出最獨特的個人照（Android）

不知道大家最近在網路上是否有看過某些照片裡會出現像草圖的白色線條？這些線條是依據照片中主要人物的輪廓所繪製而成看起來相當的特別吧？如果你也喜歡這樣的呈現效果可以下載「Insta Square」跟風玩一下！

「Insta Square」是一款功能相當多元的照片編輯工具，

而我們要使用的就是其中「草圖」的這個功能將照片選入後就可以選用各種不同線條風格的草圖效果除了基本的白線外還有霓虹、故障、純線圖、鏡像……等可選用而且每個效果都還能再調整顏色以及草圖的水平、垂直位置、線條粗細。

程式還有提供非常豐富的濾鏡、紋理、光點、藝術畫……等特效可以套用當然也有亮度、飽和度、對比、色溫等基本的調整編輯工具全都可以讓使用者盡情的創作出各種可能唷！程式可免費下載需網路連線才可使用所以廣告是無法避免的想嘗試看看的朋友請先有心理準備囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Insta Square

Insta Square 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Lyrebird Studio

Lyrebird Studio 官方網站： https://lyrebirdstudio.net/

https://lyrebirdstudio.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 因裝置而異

Android 因裝置而異 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Insta Square」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式就可以看到很豐富的功能而我們要使用的就是其中「草圖」的部份。

第2步 點選後可由相簿選取照片之後就可在「草圖」項目中選用想要的效果再次點擊所選效果可開啟調整功能。

第3步 可以調整草圖的水平、垂直位置、線的粗細與顏色。

第4步 功能列右側還有更多編輯項目可以使用部份需透過程式分析後才能顯示效果所以需等待數秒的時間但等待都是值得的唷！

第5步 還有紋理、FX、光點、外框……等超多的特效可以使用就留給大家自己來試試了。

第6步 最後按下上方中間的按鈕即可儲存到相簿中。