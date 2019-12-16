「Four Letters」給你 4 個字母，挑戰拼出最多個單字！（iPhone, Android）

「Four Letters」是一款寓教於樂的英文單字拼寫遊戲每次都會給玩家 4 個英文字母這些字母都可以排列組合拼出多個不同的單字，

例如 P、N、I、S就可以拼出 Pins、Spin 與 Nips 三個單字不過每次只會要你拼出其中一個。

遊戲是採限時制成功拼出單字可回補一些秒數回答的速度越快就可以玩得越久但若花費太久時間還拼不出一個有意義的單字那麼該回合遊戲就會隨著時間歸零而結束。

所有曾拼出的單字都會被儲存在遊戲的「辭典」當中每個單字都有英文釋義與例句可以參考不僅可以複習曾學過的單字也能從遊戲中學到更多新的單字哦！遊戲裡還有規劃許多的「成就」可以挑戰玩家在遊戲中的所有表現也都會被完整的記錄下來無論是當做遊戲娛樂或學習工具都很不錯！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Four Letters
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：PIKPOK
  • 官方網站：http://pikpok.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

遊戲從拼寫一個詞開始依序點擊下方圓圈中的字母拼出 PLAY 就能進入開始挑戰！

 

開始挑戰時時間（外圍的圓圈）就會逐漸減少拼出正確的單字可回補秒數。在字母下方會提示玩家有幾個單字可以拼寫。

 

若時間結束前無法拼出任何單字那麼遊戲就會結束。不過遊戲會利用最後的 4 個字母提供一個拼字建議點擊右上角的藍色按鈕可查看釋義與例句。

 

所有在遊戲中拼出的單字都可以在「辭典」中找到點擊同樣可查看釋義與例句。

 

「成就」裡有一些可以讓玩家追求的目標。

 

「統計」則可以查看玩家的各項遊戲紀錄。

 

最後更新：12-16, 2019 下午 3:07

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