「Rainy Daze」把所有照片都變成陰雨綿綿的魔法照片編輯器（iPhone, Android）

也許大多數的人都喜歡大太陽的好天氣但肯定也有部份的人對雨天更是情有獨鐘而無論你是晴天派還是雨天派，

絕對都無法控制出遊拍照時的天氣狀況不過科技始終不會讓我們失望唷！

之前就曾介紹過一款可以把任何照片都變成晴天的相機 App ──「PICNIC」不管拍照當天是什麼樣的天氣它都能把天空變成晴朗的好天氣！而本篇要介紹的這款「Rainy Daze」照片編輯器可說是「PICNIC」的相對版因為它能反過來把任何照片都變成陰雨綿綿的模樣！

程式提供非常多不同變化的雨天類型有看起來充滿浪漫氣氛的也有看起來陰森恐怖的當然想要普通一點的雨天也是有的你還能根據需求調整雨的長度、角度、顏色、濃淡程度……等還可使用各種形狀的烏雲來讓天空變暗更符合整體雨天的感覺。

套用後的效果很不錯可以手動編輯的項目蠻多的但如果不知道該怎麼選用或調整比較好程式也有提供「隨機」按鈕可以使用一直點就能一直換可以換到中意的為止！該程式為付費軟體目前 iOS 版本限時免費中有興趣的朋友可火速下載來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Rainy Daze

Rainy Daze 軟體語言： 英文

英文 開發人員： JixiPix Software

JixiPix Software 官方網站： https://jixipix.com/

https://jixipix.com/ 軟體性質： iOS 限時免費中 / Android 為付費軟體 NT$31

/ Android 為付費軟體 NT$31 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後由下方的「Get Photo」從相簿選取照片選入後會自動套用雨天特效接著就可以點擊下方的「星星」手動調整想要的雨天風格。

第2步 其提供三種主題風格包含一般、浪漫與復古可任意切換選用尋找適合的效果。

第3步 切換到「雨雲」就可以手動調整雨的強度、顏色、濃淡、長度、方向、烏雲類型……等。

第4步 對於整體風格想要再做一些微調的話可在第四個功能按鈕中進行。可調整對比、飽合度、色調……等。最後若有些地方不需要下雨的話可在最後一個項目中使用「Erase Rain」手動擦除。

第5步 完成後回到主功能即可選擇要分享或儲存了。若想要讓程式給你一些驚喜可點擊右上角的「隨機骰子」就能任意獲得一款雨天風格唷！