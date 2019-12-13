想要專心、平靜、睡得更好？戴上耳機跟著「Wild Journey」享受一場大自然的聽覺饗宴（iPhone, iPad）

隨著選舉投票日的腳步逼近你的情緒是否也越來越激昂了呢？工作無法專心、晚上躺著又睡不著煩惱、焦慮全都要找上門來了嗎？

來！除了在當天要慎重投下神聖的三票外，

在投票日來臨之前你還可以下載「Wild Journey」在需要平靜、想要更加專心、晚上睡得更好時戴上耳機跟著程式一起浸淫在大自然當中。

它是一款可免費下載的動態 3D 聲景環境音播放器包含山谷、雪白的山峰、海灘、森林、濕地、落日……等多種不同的環境場景並有多種主題式冥想體驗可以嘗試不過免費版本僅開放其中六款場景、二款冥想體驗供使用者免費使用唷！

每次的冥想或環境音的播放都會搭配高品質的動態插圖不想閉上眼睛時也可以欣賞精緻唯美的動畫。選擇播放場景環境音可設定計時器或搭配人聲引導使用。另外程式還有一個「Mindful Moments」是一分鐘的冥想可幫助使用者放慢腳步、舒緩焦慮緊張的情緒哦！聲音的品質相當不錯有需要的朋友可以下載試用看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Wild Journey

Wild Journey 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Wild Ventures

Wild Ventures 官方網站： http://yourwildjourney.com/

http://yourwildjourney.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用（下載過的項目可離線使用）

必須連接網路使用（下載過的項目可離線使用） 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Wild Journey」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式時會提示使用者戴上耳機以獲得更好的收聽體驗。初次進入程式時會看到如右圖的介紹點擊「EXPLORE MORE」就能進入主畫面。

第2步 「Explore and Unwind」中可選擇各種不同的場景主題第一次點擊時需連線下載之後即可離線使用。

第3步 點入主題後再點擊任一處可顯示下方的功能按鈕點擊「鬧鐘」可設定計時器或加入人聲引導。

第4步 若單純設定計時器在上方滾動設定需要的時長後點擊「START SESSION」即可。但若想要加入人聲就要點一下「UNGUIDED」即可選擇要男聲還是女聲設定後一樣按下「START SESSION」。這邊要注意的是需設定計時器才能在背景播放哦！

第5步 在主畫面最上方的是主題式冥想中的其中一個主題在下方的「指南針」按鈕中可以找到更多主題。點入主題可以看到它是分日進行的每天跟著它的計劃就能進行完整的冥想體驗。

第6步 「Mindful Moments」是屬於迷你冥想的部份在時間不足的狀況下就給自己一分鐘的時間冷靜一下吧！