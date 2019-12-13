Rope N Roll 比連點成畫難度更高的繞線畫遊戲（iPhone, Android）

「連點成畫」是一種與「數字著色」有類似療癒效果的休閒遊戲從最小的數字開始連線最後就能完成一幅美麗的圖畫。而這款名為「Rope N Roll」的遊戲有點像「連點成畫」，

不過它難度更高一些。

它可以歸類為繞線畫遊戲用繩子纏繞釘子就能製作出精美的畫作但是纏繞的順序可就很重要了每個關卡上方都會有一個目標線圖玩家需參考它然後思考如何才能成功的把它繞出來有時需往內繞有時要沿著外圍繞且每根釘子都必須使用到才能過關。

遊戲依難度分為三個獨立的世界如果覺得太簡單或太困難都可以任意的挑選適合的關卡不過每個世界的關卡皆只先開放前 20 關需挑戰達一定關數才能解鎖更多的關卡哦！

關卡中所使用的背景顏色、繩子與釘子的造型全都有免費提供多種樣式可選用不需另外花費解鎖讓玩家可以隨心所欲的選擇自己喜歡的組合然後更專注在解謎當中。對此類型遊戲感興趣的朋友可以一起來挑戰看看囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Rope N Roll

Rope N Roll 軟體語言： 英文

英文 開發人員： CRAZY LABS BY TABTALE , G.P.

CRAZY LABS BY TABTALE , G.P. 官方網站： https://www.crazylabs.com/

https://www.crazylabs.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0.1 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0.1 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲的前幾關是教學關卡跟著小手拉動繩子扣上釘子就完成了第一關。上方會有目標線圖完成關卡時才能知道線圖後所隱藏的圖案。

遊戲分為三個獨立的世界World 1 的難度最低如果覺得太簡單就可以到 World 2 或 3 挑戰看看。

有時得往內繞有時得沿著外圍繞仔細觀察上方的線圖就能知道該怎麼繞了。

在關卡列表上方可點入修改背景色、繩子與釘子的造型在視覺上就能有更多不同的變化唷！