[限時免費] Dimmer of Dimmer 傾斜手機快速調整螢幕亮度（iPhone, iPad）

手機螢幕的亮度需配合所在環境的光線來做調整使用起來眼睛才不會有不適的感覺。iPhone 本身就有自動調整亮度的功能，

可以隨著環境光線的變化自動調整螢幕的亮度我個人基本上使用起來感覺是還不錯但也許它的調整設定並不適合所有的使用者如果你反而是比較希望自己手動調整亮度的那一群可以考慮搭配「Dimmer of Dimmer」這款 App 來做調整。

它是一款蠻方便的螢幕亮度調整工具透過傾斜手機就能快速將亮度調整到自己想要的程度。其將手機方向分為上下左右四個角度每個角度皆可設定不同的亮度例如在戶外光線充足的環境下想要螢幕 100% 明亮的話就可以將手機向上傾斜；回到室內時可以向右傾斜將亮度快速降低。以此類推共可設定四級的亮度。

雖然在使用時需開啟程式再傾斜手機但只要開啟程式的「Blue Mode」就可以在傾斜手機調整亮度後立即自動關閉程式對後續操作的影響不大。若比起手機自動調整亮度來說更希望可以自己手動調整的話可以來試試這款 App 唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Dimmer of Dimmer

Dimmer of Dimmer 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Kazutaka Kikuchi

Kazutaka Kikuchi 官方網站： http://kikuchikunapps.blogspot.com/2012/05/tilt-de-brightness-iphoneapp.html

http://kikuchikunapps.blogspot.com/2012/05/tilt-de-brightness-iphoneapp.html 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 6.0 以上

iOS 6.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Dimmer of Dimmer」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊任一處即可進入亮度設定這邊可依自身的需求來調整四個方向分別想要的亮度等級。再次點擊畫面空白處就能回到上一畫面。

第2步 之後只要想調整亮度就可以打開程式將手機向某個方向傾斜亮度就會調整為設定值。

第3步 若希望在調整亮度後程式自動關閉的話可以開啟右上角的「Blue Mode」。不喜歡看到＂臉＂的話可以在下方切換成＂圓點＂模式。

關閉「自動亮度調整」功能的方法：

第1步 開啟「設定」進入「輔助使用」再點入「顯示與文字大小」。

第2步 在最下方就可以找到「自動調整亮度」點擊右側開關就能關閉該功能了。