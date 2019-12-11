「間歇性斷食」可幫助 168 斷食者更快上手的斷食計時器（Android）

一直有在關注減肥、減重議題的朋友一定都有聽說過「168 間歇性斷食法」將一天 24 個小時切分為 16 小時與 8 小時兩個時段在 8 個小時之內可以進食，

不需特別節食接著就進入 16 個小時的禁食狀態在禁食期間只可以飲用無熱量的飲品例如水、咖啡、茶……等細節的做法與原理想了解的話可以去問問古哥大神或向專業的醫師詢問哦！

而對於初次想嘗試 168 斷食法的朋友如果有些不知所措或是希望可以做到更精準的狀態可以考慮下載「間歇性斷食」這個 App 來輔助進行。它最主要的功能是幫助使用者計時讓使用者可以了解目前自己的身體正處於何種狀態只要輕鬆的點擊就能開始或停止計時。

除了最熱門的 168 斷食法外程式也支援其它像是 14-10、18-6、20-4 的間歇性斷食計畫甚至也開放使用者自訂其它更適合的方式。而程式在幫忙計時的同時也會提供一些貼心的小提示以及間歇性斷食相關的資訊、常見問題都可以協助使用者更快上手！

另外程式有記錄與統計的功能包含斷時的累積時數、天數最長的禁食時數、體重記錄還有可以鼓勵使用者堅持下去的「獎章」收集制度唷！正準備開始嘗試間歇性斷食或想更了解相關的資訊這個程式都能幫上忙但如果不確定自己是否適合這個減重方式還是請先詢問專業醫師後再開始進行哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 間歇性斷食

間歇性斷食 軟體語言： 繁體中文, 英文……等多種語言

繁體中文, 英文……等多種語言 開發人員： Leap Fitness Group

Leap Fitness Group 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「間歇性斷食」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次進入程式會有關於間歇性斷食的簡單介紹按下「立即開始」。

第2步 接著會進行幾個關於使用者的問答題目設立個人檔案。

第3步 選擇想要進行的計劃並在「開始」的地方輸入今天開始禁食的時間後按下「開始禁食」。

第4步 程式就會開始計時在下方還會有一些貼心的小提示。

第5步 切換到「瞭解禁食」就可以查看到一些相關的資訊與常見問題。

第6步 在最右側「我的」之中就能看到自己的禁食記錄點入「獎章」裡可看到已獲得的獎章項目。

第7步 開始計時後會在通知欄中長駐計時器並可知道自己的身體現在處於何種的狀態點入就能看到相關的說明囉！