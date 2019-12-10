「幻覺空間」畫面精緻、玩法有趣，但結局似乎有些…的錯覺藝術冒險遊戲（iPhone, Android）

如果一幅畫從不同的角度看會產生不同的視覺效果就可以稱之為「錯覺藝術」這款名為「幻覺空間」的冒險遊戲，

就是利用各種錯覺藝術所設計出來的。在遊戲中主角是一位在博物館迷路的小男孩為了尋找父母穿梭在想像與現實世界之中體驗這場在虛與實之間交織而成的旅程。

遊戲利用低多邊形的畫風加上神祕感濃厚的配樂可以帶來非常獨特的遊戲體驗在遊戲中玩家需跟著小男孩進行冒險尋找各種的線索與機關來轉換場景的角度透過錯覺藝術將原本可能會遭遇的危險消除掉但相反的也可能會因此而釋放出藏在其中的危機唷！

隨著關卡的進行玩家將可以逐步的了解到小男孩與父母之間所發生的故事雖然結局似乎不是 Happy Ending可能會讓部份玩家感到有些可惜但相信大家在經過整個故事的起承轉合洗禮後也應該能夠釋懷了。整體來說難度不會很高喜歡解謎冒險遊戲的朋友可以一起來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 幻覺空間

幻覺空間 軟體語言： 繁體中文,英文……等多國語言

繁體中文,英文……等多國語言 開發人員： G1 Playground Co.,Ltd

G1 Playground Co.,Ltd 官方網站： https://www.g1playground.com/

https://www.g1playground.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：

iPhone 版本：免費版、付費版

Android 版本：免費版 、 付費版

遊戲畫面：

在遊戲一開始會有簡單的教學關卡點擊地面就能引導小男孩前進四處尋找機關或道具就能啟動錯覺藝術將危機化為轉機唷！

免費版本中需看廣告才能進入新的章節。

跟著遊戲劇情的引導將可以越來越深入了解小男孩的故事。

遊戲裡的重要環節皆是由錯覺藝術所組成需將其轉至正確的角度才能讓場景正常運作在視覺方面來說帶來很大的樂趣。

但偶爾也會遇到一些可怕的事情例如毒蛇攻擊、被兇猛的狗追趕或被尖刺刺傷……等若不小心失敗就需看廣告才能接關否則就只能重新開始該關卡哦！