「MP3 轉換器」支援多種音檔格式互轉，輕鬆取出影片中的聲音！（Android）

在手機裡拍的一些影片如果想將其中的聲音單獨取出另做它用可以考慮用「MP3 轉換器」來處理，

它的操作方式極為簡單而且除了可以從影片取出音檔外也支援將其它的音檔格式快速轉換為 MP3 格式。

支援輸入的格式包含 MP3、FLAC、WMA、Ogg、AAC、AC3、APE、WAV、AIFF……等而可以選擇轉出的格式有 MP3、WAV、M4A、AAC 這四種在轉出音檔前可以簡單剪輯只選取最精華的片段並能設定需要的比特率、檔名、音檔資訊（標題、藝術家、專輯）最後按下轉換鍵就能立即完成。

沒有複雜的操作轉換好的音檔都會儲存在「AudioConvert」資料夾中你也可以在程式設定中指定想要儲存的位置如果手機本身沒有音樂播放器或檔案管理器也能在程式中管理轉換後的所有音檔唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： MP3 轉換器

MP3 轉換器 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Tool Apps (music, video, recorder)

Tool Apps (music, video, recorder) 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「MP3 轉換器」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後會自動將手機裡所有的影片、音樂檔案都列出來如果數量真的太多也可在右上角點擊「放大鏡」輸入關鍵字搜尋。

第2步 在影片下方可以拖曳起迄點調整要取用的範圍在「Format」選擇要轉出的格式、「Bitrate」設定比特率、「Info」設定音檔資訊、「Save as」設定檔名後就可以按下「Convert」等待轉換完畢就能獲得音檔了。

第3步 轉換後的音檔可點入程式右上角的「資料夾」查看點擊音檔右側選單鈕則可編輯相關的內容。

第4步 若想更改音檔儲存的位置可點入右上角的設定在「Local save file」裡修改。