「Connect it!」玩法簡單卻燒腦的移動木塊解謎遊戲（iPhone, Android）

「Connect it!」是一款以木塊為主題的益智解謎遊戲在這些木塊上都被刻劃著一些紋路痕跡玩家需拖曳移動這些木塊將紋路連接在一起就能過關。

當木塊數量少的時候都算簡單，

但隨著關卡推進時木塊數量會來越多然後眼睛就會開始花需要花費的過關時間也就更長不過關卡中沒有時間限制或步數限制所以可以輕鬆的按著自己的節奏來進行唷！

遊戲以木塊的形狀分為三個主題需在「□」方形木塊挑戰 30 關後才能解鎖「△」三角形木塊關卡而最後的「⎔」六角形木塊主題則需在前兩個主題中挑戰滿 60 關才可解鎖。三個主題的玩法都是一樣的但因為木塊的接觸面不同挑戰起來的感覺也很不一樣很適合喜歡靜態解謎遊戲的朋友來玩哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Connect it! Wood Puzzle

Connect it! Wood Puzzle 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Celtic Spear

Celtic Spear 官方網站： http://celticspear.com/

http://celticspear.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 6.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入遊戲即可看到三個主題關卡需先在方形關卡中挑戰達 30 關才可解鎖三角形關卡。不過 iOS 版本只有前兩個主題可以玩而且關卡數較少。

點入關卡後照著教學箭頭的指示將右邊的木塊拖曳移動與左邊的木塊交換位置就能連接成一個完整的圖案過關囉！

關卡中的木塊會越來越多甚至出現無法移動的鐵塊難度也就隨之升高。

如果遇到難關時可使用右上角的提示再選擇其中一個木塊程式就會幫你將該木塊固定在正確的位置。

三角形關卡在移動時只能移動到相同角度的位置不可旋轉方向感覺更複雜了一些但同時又覺得好像比較簡單真的是好矛盾的感覺啊～～～