Teleprompter 把手機、平板快速變身提詞機（Android）

有在拍影片或是經常演講的人應該對提詞機都不陌生它就像大字報一樣，

可以放置在攝影鏡頭下方供講者觀看講稿內容其實學生或工作上需要上台簡報的人也都可以利用提詞機來讓報告的過程更加順暢不過為了報告去搞一台提詞機是有點太厚工若有需求的話只要在手機或平板上安裝「Teleprompter」就可以將它們變身為小型提詞機。

「Teleprompter」的操作方式非常簡單將講稿貼入程式當中可依需求設定文字滾動的速度並有多階段字體大小可選擇不用擔心字體太小看不清楚的問題。程式也有提供鏡像模式可以搭配提詞機使用唷！

在錄製影片時使用可將手機或平板緊貼在鏡頭下方或上方就不容易被發現是在看講稿而會像在看鏡頭的感覺。若在錄影前需要一些前置時間比方說點擊開始播放後還需要一點時間回到鏡頭前的話就可在講稿前面加上幾行的空白行數來爭取一點準備時間。有需要的朋友可以下載來試試看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Teleprompter

Teleprompter 軟體語言： 英文

英文 開發人員： maestoso

maestoso 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Teleprompter」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可手動輸入講稿也可以點擊上方的「REPLACE WITH CLIPBOARD」貼上剪貼簿的內容。接著點擊下方的「BEGIN」就可以開始使用提詞功能。

第2步 點擊螢幕文字就會開始滾動滾動時若有需要可手動上下滑調整畫面位置。預設是直向畫面開啟手機的螢幕旋轉功能就可以轉為橫向使用。

第3步 在右上角可點入「Settings」可調整滾動速度、鏡像模式、在講稿前後加入空白行數、調整字體大小。