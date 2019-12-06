「marumaru」資源超豐富的日語線上學習網站，聽說讀寫全都包，還能唱歌學日語！

想要自學日文真的有非常多的管道可以使用除了買書來看外手機 App 以及網路上都有非常多的資源可以使用，

但通常網路上的語言學習網站都以聽讀為主很少見像「marumaru」這樣聽、說、讀、寫全都包的甚至還可以透過唱歌來學日文想學習日語的朋友一定要快快加入最愛啊！

在「marumaru」網站裡有最基礎的五十音教學每一個假名都有真人發音還可自動依序播放所有的假名當覺得自己練習到一定程度時還可進行聽力、發音以及輸入、書寫的練習但若要練習發音電腦需有麥克風的設備哦！

在日語教室裡有相當多的單元可以學習也有許多的線上測驗可以做練習網站側邊欄還有提供每日一字、每日一詞以及每日一物都能讓使用者學習到更多、更廣的內容。網站中在某些單元裡都有還蠻詳細的解說雖然還是無法像真人面對面教學那麼直接了當但對已經有點基礎的朋友來說絕對可以提供一定程度的幫助。

而喜歡唱歌的朋友可到「唱歌學日語」裡尋找想學的日文歌雖然是運用 YouTube 的影片資源不過搭配網站的學習介面會顯示完整的歌詞假名並可重複單句或是開啟練唱模式讓你可以更加有效率的學唱日文歌唷！對於想學習日文的朋友來說「marumaru」真是一個不可多得的好網站連在手機瀏覽器上也可以使用所以請務必來嘗試看看吧！

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網站畫面：

開啟網站就可以看到網站的幾個主要功能包含五十音的學習、唱歌學日文、五十音測驗以及討論群組。若是初學者就可以從五十音的學習開始。

在五十音學習畫面中點擊假名可單字循環播放點擊「段」可單段播放、「行」可單行播放點擊「自動播放」則可從頭到尾依序播放。

在上方可以切換其它的五十音單元部份單元都還有更詳細的說明覺得比以前上課老師講的還要清楚！（鼓掌）

若想要學習片假名或做其它更深入的設定可在網頁右側展開「功能設定」。

學習一定程度後就可以使用網站上的各種聽說讀寫練習單元來測試自己的學習成果透過練習可以更增加熟悉度。

在日語教室中有許多的課程單元可以學習「詞庫」裡就包含了常用單詞、新標準日本語、大家的日語以及 JLPT 等單詞內容。

「唱歌學日語」的單元也相當有趣介面功能都很直觀沒有複雜的操作提供完整的日文歌詞並有單句重複、練唱模式可以選用喜歡唱歌的朋友不妨就找一首歌開始跟著學唱日語歌吧！