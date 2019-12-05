Table Capture 網頁上的表格轉存 Excel 超方便（Chrome, Firefox 擴充套件）

如果想將網頁上的表格內容保存下來可以選擇用截圖的方式來處理但若是想要將表格內容的資訊取出使用的話，

大多都會選擇直接反灰選取複製後再到 Excel 貼上不過這樣的做法除了會連帶複製一堆其它不需要的格式設定外有時候表格本身的格式也很容易亂掉整個處理起來很耗時的感覺。但現在只要用「Table Capture」就能輕鬆抓取網頁上表格的內容啦！

它是一款可以將網頁表格轉存 Excel 的瀏覽器擴充套件提供 Google Chrome 與 Firefox 兩種版本安裝後只要偵測到網頁中含有表格程式的圖示就會顯示為「紅色」此時點擊圖示就能看到目前網頁中所有可以複製的表格將滑鼠移動到選單上網頁畫面就會自動移動至所選取的表格位置不用擔心一堆選項找不到想要存的那一個。

免費版本提供表格純複製與 Google Sheets 兩個選項Pro 版本則可直接選存為 Excel、csv 檔或是存成圖檔預設複製後貼上的內容排列會與網頁上相同但只會儲存為純文字若想保留表格中的連結網址或圖片位置連結可於程式的選單中做設定。若經常有保存網頁表格的需求就可以考慮讓「Table Capture」來輔助你唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Table Capture

Table Capture 軟體語言： 英語

英語 官方網站： http://www.georgemike.com/

http://www.georgemike.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 軟體下載 ：Chrome 版本、Firefox 版本

使用方法：

第1步 以 Google Chrome 版本為例在下載網頁中點擊右側的「加到 Chrome」將程式安裝到瀏覽器上。

第2步 之後當網頁中有偵測到表格時網址列右側的程式圖標就會顯示為「紅色」。

第3步 點擊程式圖標就可以展開功能選單在這邊就能看到所有偵測到的表格項目將滑鼠移動到這些選項上時網頁畫面也會跟著移動確定找到需要的表格後就可以在右側選擇要執行的方式囉！複製內容後可直接開啟一個 Excel 檔貼上使用。

第4步 也可以點擊「display inline」就能直接在網頁中的表格左上角看到功能按鈕操作更直覺。

第5步 若想要調整關於連結、圖檔……等儲存設定可到「options」裡設置。調整設定後記得按下「Save」並重新整理表格所在的網頁設定才會生效。