[限時免費] Simply Clock – Digital 超大的數字桌面鐘，用手勢就能修改設定！（iPhone, iPad）

幾乎每個人家裡都會有一兩支還算堪用的舊手機大多都會擺在櫃子或抽屜真的有特殊狀況時才會想到拿出來當備用機，

但手機太久沒用、沒充電擺著也可能因為受潮或其它原因而壞掉不如就把這些舊手機拿出來當桌面鐘使用讓它維持一定的作用真的需要備用機時也才不會措手不及啊！

如果想將手機當桌面鐘使用可以下載像「Simply Clock – Digital」這類型的數字時鐘 App可以將整個手機螢幕變成一個大時鐘無論是擺在書桌還是床頭等處都蠻實用的哦！

「Simply Clock – Digital」的操作都是用手勢來進行單指點擊可以改變時鐘版面的配色；2 指點擊可以顯示/隱藏日期；3 指點擊可顯示/隱藏狀態欄；4 指點擊則可顯示/隱藏秒數與年份。左右滑動的話可以調整畫面亮度及背景明度長按還能變換字體。

操作相當簡單而且時鐘外觀可以依喜好來做出不同的變化程式還支援儲存多種不同的設計讓你能隨時依心情來變換不同的時鐘配置如果家裡有換下來的舊手機可以考慮讓它們繼續發揮作用哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Simply Clock – Digital

Simply Clock – Digital 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Stefan Nebel

Stefan Nebel 官方網站： https://www.best-ios-apps.de/

https://www.best-ios-apps.de/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Simply Clock」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 如果想要橫向的時鐘要先將螢幕旋轉功能開啟這樣開啟程式時就可以獲得一個橫向的時鐘囉！

第2步 在時鐘上「單指」點擊可以展開調色盤有十多種的配色可以選用。點擊右側的「鑰匙」可關閉功能列。

第3步 「2 指」點擊可顯示或隱藏日期。

第4步 「3 指」點擊可顯示或隱藏上方狀態列。（螢幕直向才有作用橫向狀態列會自動隱藏）

第5步 「4 指」點擊可顯示或隱藏秒數與年份。

第6步 在螢幕上左右滑動可調整畫面亮度與背景明度。

第7步 在螢幕上長按可變換不同的字體設計。

第8步 在任何調整功能列上點擊左下角的「↑」可儲存時鐘的外觀設計。

第9步 若想刪除儲存的時鐘設計只要在該時鐘上長按就能選擇刪除。