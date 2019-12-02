EasyScreenOCR 超厲害！線上 OCR 文字辨識工具（支援中、英、日、韓…多國語言辨識）

EasyScreenOCR 是一個相當簡單好用的免費線上 OCR 文字辨識工具可支援上傳 PNG, JPG 等格式的圖檔辨識後直接輸出成 .TXT 純文字檔，

讓我們快速提取、使用圖片中出現的文字內容。

使用 EasyScreenOCR 不用另外下載安裝軟體只要將內含文字的圖檔拉到方框中即可快速上傳、自動辨識。可支援的語言包含繁體中文、英文、日文、葡萄牙文、法文、義大利文、西班牙文、俄語、韓語、德語、坦米爾語… 等文字辨識的完成度與準確性還算不錯且支援多檔案批次上傳辨識如果有少量文字辨識需求的話EasyScreenOCR 會是很方便的免費工具。

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另外EasyScreenOCR 還提供了 Windows 及 Mac 版的軟體可用免去一直上傳/下載等操作直接在自己電腦中即可快速抓圖、辨識、取用圖片中的文字內容。

網站名稱： EasyScreenOCR

EasyScreenOCR 網站網址：http://online.easyscreenocr.com/

使用方法：

第1步 開啟 EasyScreenOCR 網站將圖檔拉到虛線方框中或點一下中間方框並選取、上傳你要辨識文字內容的圖檔。



第2步 點選你要辨識的語言再按「上傳開始轉換」按鈕。



第3步 完成後點一下「下載文本文件」即可將辨識後的 TXT 文字檔下載回來（需要先解壓縮）。



第4步 左邊辨識前、右邊是辨識後大部分文字都可以正常輸出少部分會判讀錯誤或變亂碼而標點符號的部分就還要再修改。