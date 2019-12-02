「Christmas Live Wallpaper」魔法般夢幻的閃亮聖誕樹動態桌布（Android）

現在去街上逛逛可以發現大多的商家都已開始換上聖誕節的主題裝飾加上各式各樣的聖誕歌曲大轟炸即使沒有習慣過聖誕節，

心情也絕對會被帶著一起感受過節的氣氛如果想在身邊也加上一些聖誕節的元素除了可以幫自己的家也做點裝飾外簡單將手機桌布換一下就能在日常生活中帶入聖誕節的氛圍囉！

在 Google Play 裡可以找到很多跟聖誕節有關的動態桌布這次幫大家找到這款是以聖誕樹為主題且有倒數計時功能的「Christmas Live Wallpaper Free」它的聖誕樹不是實體化的那種而是像施展了魔法一般用閃爍的小燈所圍繞出來的超夢幻聖誕樹。

這顆聖誕樹會不停的轉動時而近、時而遠空中也會撒落像雪片般的火花非常美麗開啟倒數計時的功能就會自動隨機切換畫面在倒數計時的畫面中還會有麋鹿與聖誕老公公劃過天際。在付費版本中還有更多款的場景可以選用以及更多的特效項目開放自訂唷！但若只是想簡單來點過節氣氛免費版本就很不錯了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Christmas Live Wallpaper Free

Christmas Live Wallpaper Free 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Jetblack Software

Jetblack Software 官方網站： https://jetblacksoftware.com/

https://jetblacksoftware.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 因裝置而異

Android 因裝置而異 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Christmas Live Wallpaper Free」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式會看到完整版本的介紹點擊「CLOSE」就可以預覽桌布的動態效果。點入右上角的「設定」可再做些調整。

第2步 點入「Scene Selection」可勾選要顯示動態主題不過免費版本只有聖誕樹與倒數計時兩款可用。

第3步 點入「Advanced Settings」再點入「Customize Detail Settings」可以設定「Frame Rate」如果想省電一些可以將動態畫質調低一點。

第4步 「Tree Camera」可選擇聖誕樹的動態效果。

第5步 再往下拉可以看到「Countdown Settings」倒數計時的設定功能除了可以倒數聖誕節外也可以使用在新年或其它自訂的倒數日。

第6步 完成設定後點擊程式主畫面右上角的桌布設定按鈕再點擊「設定桌布」就可以選擇要設定為主畫面或鎖定畫面的桌布。

第7步 雖然免費版本可以自訂的項目不多但動態的效果還是很多變的不太會有看膩的感覺哦！