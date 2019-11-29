「Mytest」超棒的 JLPT 日本語能力試驗自我練習工具（iPhone, Android）

學日語除非單純為了興趣否則大多都會以通過 JLPT 日本語能力試驗為目標而無論是要考最初級的 N5 還是最高級的 N1，

試前的準備、聽說讀寫的練習都非常的重要除了實際去練寫歷屆的考題外也可以下載「Mytest」在手機上隨時練習。

「Mytest」提供 iOS 與 Android 版本內容包含 N5~N1 的各種練習題與考題題型都與正式考試一樣在練習的部份分為詞彙、語法、閱讀與傾聽四大主題每個主題中還有再分出細項單元例如詞彙就有再細分漢字讀法、書寫、近義替換與前後關係這幾個單元使用者可以平均進行練習也可針對自己較弱的部份加強訓練。

練習模式在回答當下就能知道自己是否答對整個練習結束後也可查看所有題目與答案立即可以進行導正付費版本還會有更深入的說明與解釋。覺得練習的差不多時就可以往「迷你測試」前進所謂的「迷你測試」就是模擬 JLPT 考試但仍然可以選擇想要的單元來進行。

最後就可以進入真正的模擬考了考試的部份就會像真實的 JLPT 試驗一樣所以準備開始前要保留完整的考試時間外也要選擇適合的考試環境在完成測試後還能收到結果通知書就像真正的考試一樣對於正準備日本語能力試驗的朋友來說真的是很不錯的自我練習工具哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： JLPT練習測試 – Mytest

JLPT練習測試 – Mytest 軟體語言： 簡體中文, 繁體中文, 英語, 越南文, 韓語

簡體中文, 繁體中文, 英語, 越南文, 韓語 開發人員： EUP Co., Ltd.

EUP Co., Ltd. 官方網站： https://eupgroup.net/

https://eupgroup.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊「下一個」就可以選擇自己慣用的語言。

第2步 接著選擇想要練習的級別後就會進行課程主題的基本介紹。

第3步 程式會帶著使用者進行第一次的練習按下「現在開始」。

第4步 練習題的部份題型其實也與真正的試驗一樣不過在練習模式下可以點擊「藍字」查看詞彙的假名與釋義。

第5步 練習模式下回答後可立即知道是否答對在答題結束後點擊「顯示答案」就能查看所有題目與正確答案。升級成 Premium 版本還可以查看更多的解說哦！

第6步 回到首頁就可以選擇其它的主題單元或是下面也會有一些「練習推薦」。若覺得練習的差不多時就可以再進一步到「迷你測試」或進行「考試」。

第7步 不過要使用「迷你測試」或「考試」得要註冊或登錄 Google 帳號才能再進行下一步。

第8步 「迷你測試」是分單元來進行的在答題時並不會知道是否正確在全數答完時才可以點入「顯示答案」查看。

第9步 「考試」的話可選擇要考的級別每個級別都有多組不同的試題可以反覆的模擬考考完試後就能收到證書通知是否合格囉！