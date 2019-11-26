玩「Pocket World 3D」立體模型拼圖遊戲，還能一遊世界各地風景名勝！（iPhone, Android）

現在電腦、手機、電視遊戲機可以玩的東西太多太多不知道還有多少人喜歡玩真實的模型組合？沒有一些空間邏輯概念跟巧手的話，

要組合模型可真是不容易的想要嘗試看看的話可以來玩「Pocket World 3D」這款遊戲就算手再拙也能體驗組裝模型的樂趣！

「Pocket World 3D」與之前介紹的「プラトモ」系列算是蠻相似的遊戲類型不過相較之下「Pocket World 3D」的畫面設計呈現出更多的細節而且結合世界各地的風景名勝讓玩家在組合模型之餘還能欣賞到一個又一個的美麗景色。

遊戲從荷蘭的風車村開始引領玩家進入 3D 立體模型的世界依序可以解鎖日本京都、英國倫敦、美國舊金山、中國北京、法國巴黎、泰國、土耳其、墨西哥……等共 13 個國家城巿每一個城巿都有多組模型關卡需要組合成功組完可獲得金幣獎勵部份的關卡是需要用金幣解鎖的觀看網友評論有提到金幣似乎後期會不太夠用所以大家可以考量看看偶爾也可以透過觀看廣告讓獎勵加倍唷！

除了基本的城巿關卡模式外還有「主題」模式可以玩可用組出來的小模型組合出一個更大的主題模型例如日本商店街、軍事、童話、地標建築……等對喜歡模型的朋友來說會非常有吸引力可以不受時間、地點、空間的限制隨時都能動手玩模型還不用擔心零件遺失有興趣的朋友也一起來玩看看吧！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pocket World 3D

Pocket World 3D 軟體語言： 簡體中文, 繁體中文, 英語

簡體中文, 繁體中文, 英語 開發人員： Minimonster Game Limited

Minimonster Game Limited 官方網站： https://www.defeatmonster.com/

https://www.defeatmonster.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次開啟遊戲會直接進入第一關的遊戲教學。下方會放置各種的零件將零件拖曳到上方的模型基座上角度必須正確才能放置。在基座上左右滑動可轉動方向。

轉到與零件方向一致時零件才能裝得上去有些拼接處很隱蔽要仔細的尋找一定可以找得到！

完成模型時就可以欣賞美麗的模型可兩指斜拉放大查看更多的細節哦！第一次過關時可獲得金幣獎勵若有網路連線的話就可以看廣告讓獎金加倍。

在首頁可看到以國家城巿分類的關卡每一個城巿中都有多個模型可以組裝部份需看廣告解鎖、部份則需用金幣解鎖。

當完成一個國家城巿的所有關卡時就可以到「成就」領取額外的獎勵。

在「主題」這邊有更多的模型可以玩需先完成下方的小模型才能放入大模型的基座中。有部份會與首頁關卡的模型重疊在關卡完成的模型也可直接放入大模型中。

在拼組模型時有些組裝位置真的很難找此時可點擊右上角的「放大鏡」就能將模型基座的部份放大查看囉！

組完的模型真的都超美的而且很精細同樣可放大查看細節下方也會有相關的介紹與說明唷！