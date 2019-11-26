今年聖誕節來玩點不同的！用「Not Santa」建立名單隨機配對，成為某人的聖誕老公公吧！

聖誕節雖然是外國人的節日不過那溫馨熱鬧的過節氣氛實在很讓人嚮往，

所以許多人每到聖誕節還是會跟好朋友或公司同事一起聚會玩玩交換禮物的遊戲但通常都是在聚會時玩點小遊戲或用抽籤的方式來決定要獲得誰準備的禮物今年要不要來點不同的呢？

「Not Santa」是一個外國人開發的網站主要的用途是來決定你要成為誰的聖誕老公公其實就是年輕朋友常玩的「小天使與小主人」團康遊戲啦！輸入參與交換禮物活動的所有人名後網站就會自動隨機配對每個人都會成為某人的聖誕老公公在聖誕節時就可以為他送上適合的禮物比起大家胡亂準備抽到的禮物感覺更有意義。

網站提供「Secret Santa」（簡易版）與「Super Secret Santa」（嚴謹版）兩種配對模式如果要提高神祕感的話可以選擇後者需輸入人名與 Email程式就會在配對後傳送一組 Secret Code 到每個人的 Email 裡需使用這個 Code 才能查看自己的送禮對象。「Secret Santa」則只需輸入人名。

用「Not Santa」來進行配對不需在聚會前先集中所有參與的人員進行抽籤直接由程式隨機配對即可主辦人只要將專屬的網址傳送給有參與的人即可相當的方便唷！如果今年有打算玩不同的交換禮物現在就開始配對吧！還有將近一個月的時間可以為你的送禮對象好好準備禮物哦！

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網站名稱： Not Santa

Not Santa 網站網址：https://notsanta.com/



操作方式：

第1步 開啟網頁後可以選擇簡易版（只輸入名字）或嚴謹版（名字 + Email）。

第2步 選擇「簡易版」的話在下方依序填入團隊/群組名稱、自己的名字以及其他參與人員的名字點擊右側的「+1」、「+5」可新增更多格子填寫完畢後點擊「MAKE IT HAPPEN!」。

第3步 將這個網址複製後分享給所有參與活動的人。

第4步 開啟該網頁就可以點擊自己的名字查看你將成為誰的聖誕老公公。不過「簡易版」有個缺點是每個人名按鈕只可點擊一次所以如果有人點錯就會有點麻煩而且也難避免有人好奇去查看別人的送禮對象。建議可以的話選用「嚴謹版」會更好。

第5步 「嚴謹版」與「簡易版」的差別就是除了名字外要再輸入大家的 Email。

第6步 輸入完畢一樣可以獲得一個網址可將網址分享給參與的人也可以請大家去自己的 Email 中直接取得 Secret Code 與網址。

第7步 到 Email 中找到一封標題為「Gift Exchange」的 mail複製 Secret Code再點擊下方網址開啟網頁。

第8步 點上 Secret Code 後按下「START MAGIC!」就可以看到自己該為誰準備禮物囉！雖然「嚴謹版」要輸入 Email 比較厚工但是每個人都只能看到自己的配對結果神祕度比較高大家可以自己考量看看要選擇哪個方式。