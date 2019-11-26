今年聖誕節來玩點不同的！用「Not Santa」建立名單隨機配對，成為某人的聖誕老公公吧！

聖誕節雖然是外國人的節日不過那溫馨熱鬧的過節氣氛實在很讓人嚮往，

所以許多人每到聖誕節還是會跟好朋友或公司同事一起聚會玩玩交換禮物的遊戲但通常都是在聚會時玩點小遊戲或用抽籤的方式來決定要獲得誰準備的禮物今年要不要來點不同的呢？

「Not Santa」是一個外國人開發的網站主要的用途是來決定你要成為誰的聖誕老公公其實就是年輕朋友常玩的「小天使與小主人」團康遊戲啦！輸入參與交換禮物活動的所有人名後網站就會自動隨機配對每個人都會成為某人的聖誕老公公在聖誕節時就可以為他送上適合的禮物比起大家胡亂準備抽到的禮物感覺更有意義。

網站提供「Secret Santa」（簡易版）與「Super Secret Santa」（嚴謹版）兩種配對模式如果要提高神祕感的話可以選擇後者需輸入人名與 Email程式就會在配對後傳送一組 Secret Code 到每個人的 Email 裡需使用這個 Code 才能查看自己的送禮對象。「Secret Santa」則只需輸入人名。

用「Not Santa」來進行配對不需在聚會前先集中所有參與的人員進行抽籤直接由程式隨機配對即可主辦人只要將專屬的網址傳送給有參與的人即可相當的方便唷！如果今年有打算玩不同的交換禮物現在就開始配對吧！還有將近一個月的時間可以為你的送禮對象好好準備禮物哦！

繼續閱讀

 

操作方式：

第1步 開啟網頁後可以選擇簡易版（只輸入名字）或嚴謹版（名字 + Email）。

 

第2步 選擇「簡易版」的話在下方依序填入團隊/群組名稱、自己的名字以及其他參與人員的名字點擊右側的「+1」、「+5」可新增更多格子填寫完畢後點擊「MAKE IT HAPPEN!」。

 

第3步 將這個網址複製後分享給所有參與活動的人。

 

第4步 開啟該網頁就可以點擊自己的名字查看你將成為誰的聖誕老公公。不過「簡易版」有個缺點是每個人名按鈕只可點擊一次所以如果有人點錯就會有點麻煩而且也難避免有人好奇去查看別人的送禮對象。建議可以的話選用「嚴謹版」會更好。

 

第5步 「嚴謹版」與「簡易版」的差別就是除了名字外要再輸入大家的 Email。

 

第6步 輸入完畢一樣可以獲得一個網址可將網址分享給參與的人也可以請大家去自己的 Email 中直接取得 Secret Code 與網址。

 

第7步 到 Email 中找到一封標題為「Gift Exchange」的 mail複製 Secret Code再點擊下方網址開啟網頁。

 

第8步 點上 Secret Code 後按下「START MAGIC!」就可以看到自己該為誰準備禮物囉！雖然「嚴謹版」要輸入 Email 比較厚工但是每個人都只能看到自己的配對結果神祕度比較高大家可以自己考量看看要選擇哪個方式。

 

最後更新：11-26, 2019 下午 3:06

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。