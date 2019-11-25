QuickLyric 聽歌時自動幫你找出歌詞，支援同步播放！（Android）

用手機聽歌時若想看著歌詞跟著一起唱通常都要另外再去搜尋歌詞，

可是如果是用 YouTube 聽歌一跳出 App 歌就沒辦法繼續播放整個使用起來非常不爽快吧？若真的經常有查詢歌詞的需求可以考慮下載「QuickLyric」這款 App 來使用。

「QuickLyric」是一款可以在聽歌時自動幫你找出歌詞的 App提供浮動式服務所以不需跳出原有的音樂播放 App就能在浮動視窗中查看歌詞並可進一步開啟「與詞曲同步的歌詞」功能就可以真的一邊聽歌一邊看著歌詞練唱囉！

使用方式非常簡單只要下載安裝後給予音樂存取以及顯示於螢幕最上層的權限就能自動運作啦！若是在逛街或電視上聽到的音樂想知道是什麼歌也可以利用程式的「辨識歌詞」功能直接打開讓它聽音樂同樣可以找出歌名與歌詞。

可搭配手機中各種的音樂播放程式一起使用辨識過的歌詞都會儲存在手機中離線時也可查詢。支援多種不同的語言不過畢竟是透過程式辨識還是會有誤差或找不到歌詞的可能唷！有興趣的朋友可以試試看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： QuickLyric

QuickLyric 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： QuickLyric SPRL

QuickLyric SPRL 官方網站： https://www.quicklyric.be/

https://www.quicklyric.be/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用（查詢過的歌詞可離線使用）

必須連接網路使用（查詢過的歌詞可離線使用） 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「QuickLyric」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟會有程式的相關介紹看到最後會引導使用者做基本的權限設定。先點擊「啟用音樂存取權」在應用程式清單中找到「QuickLyric」點入再點擊「允許」。

第2步 若想使用浮動視窗就點入「啟用懸浮歌詞」給予必需的權限。

第3步 最後是為了提供個人化廣告需收集一些個人資料同意的話就按下「是」即完成所有的設定。

第4步 當你使用手機裡的音樂播放器或在 YouTube 上播放音樂時浮動按鈕就會出現點擊就能展開歌詞拖曳浮動視窗右下角可調整視窗大小。點擊右上角可展開功能選單。

第5步 歌詞預設顯示全文可在右上角功能選單中切換為「與詞曲同步的歌詞」可以變成動態歌詞就更方便跟著音樂一起唱囉！

第6步 在主程式中展開左側選單點入「辨識歌詞」就可以用來辨識其它手機以外的音樂。

第7步 點入「設定」可依個人使用需求來調整相關的功能包含螢幕是否要保持常亮、是否要下載動態歌詞、過長的音樂不進行辨識……等。

第８步 使用時若發現浮動按鈕沒有出現可下拉通知欄點擊開啟。